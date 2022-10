Probabili formazioni Lazio Midtjylland/ Quote: Felipe Anderson falso 9

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Lazio Midtjylland ci ricordano che la partita di oggi allo stadio Olimpico per la quinta giornata del gruppo F di Europa League 2022-2023 sarà di fondamentale importanza, dal momento che la situazione nel girone è incredibile. Le quattro squadre sono a pari merito a quota 5 punti, con una vittoria, due pareggi e una sconfitta a testa nelle prime quattro giornate e dunque è tutto in divenire. La Lazio ha sprecato una grande occasione facendosi riprendere dallo Sturm Graz nello scorso turno, ma naturalmente lo stesso si può dire delle altre: stasera di conseguenza si deve vincere per sparigliare le carte.

Ci sarà pure un comprensibile desiderio di rivincita, dal momento che la partita che la Lazio ha perso è proprio quella in terra danese, in modo anche doloroso: il Midtjylland aveva vinto con un clamoroso 5-1 il match di andata, dunque Maurizio Sarri deve cancellare quel ricordo per fare un passo avanti verso la qualificazione. Vedremo come andranno le cose all’Olimpico, ma nel frattempo possiamo scoprire le ultime notizie sulle mosse dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di Lazio Midtjylland.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Midtjylland secondo le quote dell’agenzia Snai, che considera nettamente favoriti i biancocelesti: il segno 1 infatti è quotato a 1,55, mentre si sale a quota 4,25 già in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovessero vincere i danesi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri gioca con il 4-3-3 e non cambierà nelle probabili formazioni di Lazio Midtjylland, pur tornando a presentare qualche giocatore che non è partito titolare nella vittoria di Bergamo. L’unico reparto che dovrebbe rimanere invariato è l’attacco, alle prese con l’infortunio di Immobile. Felipe Anderson agirà da finto centravanti con Pedro e Zaccagni a sostegno in un reparto che non vorrà offrire riferimenti agli avversari. A centrocampo invece Luis Alberto dovrebbe essere titolare insieme Milinkovic-Savic, mentre in cabina di regia Marcos Antonio è pronto a prendere il posto di Cataldi. Per quanto riguarda la difesa, Provedel sarà nuovamente tra i pali; è squalificato Lazzari, dunque avremo Hysaj a destra con Marusic a sinistra e in mezzo Romagnoli potrebbe essere confermato, ma affiancato da Patric.

LE MOSSE DI CAPELLAS

L’allenatore dei danesi Albert Capellas dovrebbe scegliere un modulo speculare e nelle probabili formazioni di Lazio Midtjylland il suo 4-3-3 prevede una difesa con Sviatchenko e Dalsgaard centrali davanti al portiere Lossl, mentre come terzini dovrebbero agire Thychosen a destra e Paulinho a sinistra. A centrocampo il regista è Martinez, come mezzali dovrebbero agire Olsson (più difensivo) ed Evander, una minaccia invece per la Lazio in fase offensiva. Abbiamo poi il tridente: il cannoniere del Midtjylland è Dreyer che parte largo a destra, lasciando la posizione di prima punta al compagno di reparto Kaba. Sulla sinistra il veterano Pione Sisto va a caccia di una maglia, ma il favorito per essere titolare all’Olimpico dovrebbe essere Isaksen.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MIDTJYLLAND: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Evander, Martinez, Olsson; Dreyer, Kaba, Isaksen. All. Capellas.











