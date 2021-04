Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: quanti big in bilico!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci danno diversi spunti quando siamo alla vigilia della delicata partita di Serie A che domani sera all’Olimpico potrebbe dire moltissimo circa il finale di campionato che si troveranno a vivere le squadre di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. La Lazio arriva dalla batosta a Napoli di giovedì sera, il Milan d’altronde ha perso in casa contro il Sassuolo in un turno infrasettimanale che dunque è stato pessimo sia per i biancocelesti sia per i rossoneri.

Ora dunque la Lazio si dovrà giocare forse le ultime chance di restare in corsa per il quarto posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre il Milan deve rilanciarsi – sfruttando magari l’ottimo rendimento esterno – ma non può permettersi passi falsi, perché dopo un campionato di vertice sarebbe una beffa atroce rischiare di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio Milan.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Lazio Milan vedono per i biancocelesti in bilico Luis Alberto e Immobile, dai quali dipernderanno naturalmente le scelte di Simone Inzaghi, fermo restando un modulo 3-5-2 come riferimento tattico. C’è il dubbio tra Correa (favorito) e Caicedo per affiancare Immobile dal primo minuto, sempre che il bomber biancoceleste superi i problemi fisici che lo hanno messo in dubbio nei giorni scorsi, altrimenti Correa e Caicedo giocheranno insieme. Lo stesso discorso va fatto per Luis Alberto, perché la caviglia dello spagnolo a Napoli si era gonfiata ancora una volta. Se dall’infermeria arriveranno buone notizie per Simone Inzaghi, per una partita così importante ci aspettiamo in campo tutti i migliori, come Lazzari a destra o il terzetto Milinkovic Savic-Lucas Leiva-Luis Alberto nel cuore del centrocampo, problemi permettendo. Anche in difesa non dovrebbero esserci molti dubbi, con Marusic, Acerbi e Radu a comporre il terzetto davanti a Reina, ma le condizioni di Immobile e Luis Alberto non permettono ancora di sbilanciarsi.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, situazione simile per il grande ex Stefano Pioli, che a sua volta per le probabili formazioni di Lazio Milan ha alcuni big ancora in bilico. Ad esempio, ci sarà Bennacer al fianco di Kessié nel cuore della mediana? In alternativa è pronto Meité, ma si spera di avere l’algerino. Sono più delicate le situazioni legate a Theo Hernandez e Ibrahimovic. In difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli in mezzo per affiancare Kjaer davanti a Gigio Donnarumma ed è in preallarme Dalot per la fascia sinistra, mentre a destra ci sarà Calabria. Detto della coppia mediana, per mister Pioli è un rebus il reparto offensivo, dove le uniche maglie già sicure sono quelle di Calhanoglu e Rebic, mentre per il resto tutto è ancora possibile, con Rafael Leao che potrebbe avere ancora una chance da prima punta – salvo un gran recupero da parte di Ibrahimovic – ma dovrà fare meglio rispetto alle ultime uscite, mentre a destra si profila il ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo, che si contendono la maglia che completerà il 4-2-3-1 rossonero.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessié, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. All. Pioli.



