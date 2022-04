Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: Sarri, allarme influenza

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci consentono di parlare del grande posticipo della domenica sera allo stadio Olimpico per la trentaquattresima giornata di Serie A. Per la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un faticoso pareggio in extremis contro il Torino, un successo potrebbe valere la scossa decisiva verso un finale di stagione che deve ancora definire quali saranno le sorti europee della Lazio nella prossima stagione.

Il Milan del grande ex Stefano Pioli tuttavia arriva a Roma consapevole che il momento è delicatissimo nella grande lotta scudetto con i cugini dell’Inter, che martedì in Coppa Italia hanno travolto il Diavolo per 3-0. Bisogna dunque reagire immediatamente: la partita contro la Lazio potrebbe essere il bivio dell’intero campionato. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio Milan.

LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lazio Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, perché questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A visibili esclusivamente sulla piattaforma digitale che si è assicurata i diritti televisivi dell’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Milan, in casa biancoceleste spicca l’allarme influenza: sette calciatori (Milinkovic Savic, Strakosha, Marusic, Radu, Cataldi, Adamonis e Moro) hanno avuto una settimana tormentata, ma diversi di loro dovrebbero comunque essere titolari, salvo brutte notizie in extremis. Mister Maurizio Sarri inoltre è alle prese con le condizioni non ottimali di Pedro e Luiz Felipe, ma dovrebbero farcela e il secondo potrebbe anche essere impiegato dall’inizio a causa dell’indisponibilità di Patric.

Il tecnico tiene in preallarme Reina per la porta, Hysaj per la maglia di terzino sinistro e Akpa Akpro per completare la mediana con Lucas Leiva in cabina di regia e Luis Alberto, anche se naturalmente Milinkovic Savic sarebbe ampiamente la prima scelta. Meno dubbi in attacco, perché nel tridente ci sarà Immobile supportato dalle ali Felipe Anderson e Zaccagni.

LE SCELTE DI PIOLI

Tra i rossoneri, le probabili formazioni di Lazio Milan ci dicono che non è al meglio Rebic per un fastidio al ginocchio, mister Stefano Pioli nel reparto d’attacco del suo consueto modulo 4-2-3-1 potrebbe rilanciare Messias come ala destra, dal lato opposto ci sarà sicuramente Rafael Leao mentre Kessiè è in ballottaggio con Brahim Diaz per schierarsi alle spalle della prima punta, un Giroud che non ha pause.

In mediana ecco la coppia ormai titolare del centrocampo, formata da Tonali e Bennacer. In difesa non ci attendiamo infine alcuna sorpresa nel Milan per la trasferta romana: Kalulu e Tomori nella coppia centrale, i due terzini saranno invece Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, per completare la linea a quattro davanti alla porta di Maignan.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

