Probabili formazioni Lazio Milan: le scelte di Sarri e Allegri per l'ottavo di finale di Coppa Italia, stavolta si gioca allo stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IMMEDIATA RIVINCITA!

Cinque giorni dopo è ancora tempo di analizzare le probabili formazioni Lazio Milan: lo avevamo fatto per il campionato, lo rifacciamo giovedì 4 dicembre perché alle ore 21:00, questa volta allo stadio Olimpico, le due squadre si ritrovano avversarie in partita secca, valida infatti per gli ottavi di Coppa Italia 2025-2026.

Sabato sera ha vinto il Milan, grazie al gol di Rafael Leao: partita segnata anche dalla polemica per il rigore non assegnato alla Lazio nel finale, ad ogni modo con questi tre punti Massimiliano Allegri ha vinto un’altra partita di misura e soprattutto si è ripreso il primo posto in classifica, in compagnia del Napoli.

Vola dunque il nuovo Milan, fatica leggermente di più la Lazio che comunque sta provando a mantenersi nelle posizioni che portano in Europa: i biancocelesti in casa fanno generalmente molto bene, il problema risiede nelle trasferte e allora almeno questa sera potrebbe arrivare un risultato importante.

È giusto dire che rispetto alla sfida in Serie A le probabili formazioni Lazio Milan potrebbero e dovrebbero essere diverse, almeno per quanto riguarda i rossoneri se non altro per il numero di alternative a disposizione di Allegri; scopriamolo insieme iniziando la nostra valutazione sui possibili schieramenti.

QUOTE E PRONOSTICO LAZIO MILAN

Un rapido sguardo sulle quote della Snai, nelle probabili formazioni Lazio Milan, ci dice dei rossoneri ancora favoriti, anche in trasferta, in virtù del valore da 2,20 volte la giocata che è stato posto sul segno 2, leggermente più basso rispetto al 3,30 che accompagna invece il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti; abbiamo anche l’ipotesi del pareggio, per la quale puntare sul segno X, che vi garantirebbe una vincita equivalente a 3,25 volte quanto investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

SARRI HA POCHE ALTERNATIVE

Forse meno alternative per Sarri, ma comunque ci sono: anche per le probabili formazioni Lazio Milan di questa sera il modulo biancoceleste rimane il 3-5-2 e ci aspettiamo che a giocare in porta sia Mandas, con una difesa centrale nella quale potrebbero operare Patric e il giovane Provstgaard mentre sulle corsie laterali avremmo Manuel Lazzari a destra e Nuno Tavares, lasciato fuori dai titolari sabato sera a San Siro, che si riprenderebbe la maglia sulla fascia mancina. Anche a centrocampo Sarri può variare qualcosa, dando spazio a Belahyane in cabina di regia e mandando in campo Dele-Bashiru come mezzala.

A questo punto almeno uno tra Basic e Guendouzi sarebbe confermato nel settore nevralgico; nel tridente poi può cambiare tutto rispetto a sabato sera, Castellanos ha già avuto uno spezzone e potrebbe essere pronto per fare il titolare con il supporto di Noslin e Pedro che partono dalle corsie (da capire poi chi a destra e chi a sinistra), l’alternativa è lo spagnolo che giocherebbe come centravanti tattico e dunque almeno uno tra Isaksen e Zaccagni potrebbe essere ancora titolare, ma staremo a vedere cosa deciderà l’allenatore della Lazio.

LE OPZIONI DI ALLEGRI

Per Allegri le probabili formazioni Lazio Milan rappresentano l’occasione per dare spazio a chi finora ha giocato meno: questo a cominciare dal portiere di riserva Pietro Terracciano, da capire poi anche il modulo perché potrebbe arrivare qualche variazione sul tema. Con la conferma del 3-5-2 ad esempio De Winter e Odogu possono fare i titolari, poi potremmo avere la conferma di almeno uno tra Gabbia, Tomori e Strahinja Pavlovic; in alternativa si passa al 4-3-3 o 4-2-3-1 ma qui mancherebbero soprattutto i terzini, detto che Saelemaekers anche con la difesa a tre potrebbe essere confermato come titolare.

In mezzo al campo l’ottavo di Coppa Italia potrebbe essere l’occasione giusta per vedere finalmente all’opera Jashari, che era in panchina sabato sera; con lui nel ruolo di mezzala tattica ci sarebbe spazio anche per Samuele Ricci da playmaker, a completare il centrocampo potrebbe invece essere Loftus-Cheek. A sinistra Estupiñan dovrebbe prendere il posto di Bartesaghi, il problema è soprattutto davanti dove Santiago Gimenez è ancora indisponibile mentre difficilmente sarà rischiato Pulisic, pure recuperabile; a questo punto da capire, perché Nkunku sarebbe ancora titolare e con lui dovrebbe giocare ancora Rafael Leao, a meno appunto di qualche modifica tattica.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Mandas; M. Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-1-1): P. Terracciano; De Winter, Odogu, S. Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, S. Ricci, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek; Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri