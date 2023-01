Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote: chi sostituisce Immobile? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci consentono di presentare la grande sfida di questa sera allo stadio Olimpico per chiudere la diciannovesima giornata e l’intero girone d’andata della Serie A, slittata al martedì per agevolare il rientro dei rossoneri di Stefano Pioli dall’Arabia Saudita. La situazione del Milan non è facile, potrebbe approfittarne la Lazio di Maurizio Sarri, che arriva dalla vittoria sul campo del Sassuolo e punta naturalmente anche sul fattore campo per andare a caccia di una vittoria che varrebbe moltissimo nell’inseguimento dei biancocelesti al quarto posto e quindi alla qualificazione alla prossima Champions League.

Probabili formazioni Inter Empoli/ Quote: Paolo Zanetti perde la regia di Marin

In casa Milan, invece, il grande ex Stefano Pioli ha bisogno di una scossa: più che la fatica fisica bisogna assorbire il colpo della disfatta per 0-3 contro l’Inter nel derby per la Supercoppa Italiana, culmine di un periodo già negativo da qualche partita per il Milan, eliminato in Coppa Italia e reduce da due pareggi consecutivi in campionato. All’Olimpico non sarà facile svoltare, ma una vittoria in un big-match sarebbe fondamentale per rilanciarsi e tenere a bada una temibile inseguitrice. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lazio Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ROMA/ Quote, Dybala decisivo ma occhio a Zurkowski

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,40 sul segno X in caso di pareggio, oppure fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Lazio a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Milan spicca per l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri la forzata rinuncia a Immobile nel cuore dell’attacco. Per il resto, questa naturalmente non è partita da esperimenti e quindi ci aspettiamo in campo tutti i titolari nel modulo 4-3-3, a cominciare da Provedel tra i pali; davanti a lui, ecco la difesa a quattro formata da Lazzari, Casale, l’ex Romagnoli e Marusic da destra a sinistra; a centrocampo dovremmo invece vedere Milinkovic-Savic, Cataldi in cabina di regia e Luis Alberto, anche se lo spagnolo potrebbe avere la concorrenza di Vecino; infine, nel tridente offensivo in assenza di Immobile dovremmo vedere Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, con un possibile dubbio sulle posizioni e nello specifico su chi farà il “falso 9” tra il brasiliano e lo spagnolo.

Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: tutti i titolari (Serie A)

LE SCELTE DI PIOLI

Siamo curiosi di scoprire se Stefano Pioli cercherà una scossa con qualche novità nelle probabili formazioni di Lazio Milan, ma alcune assenze riducono la possibilità di scelta e allora a scuotersi dovranno essere i protagonisti negativi delle ultime partite. Fermo restando il modulo 4-3-1-2, ecco allora che i nomi sono i soliti: Tatarusanu in porta; davanti a lui Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez nella difesa a quattro che è la principale imputata per le recenti difficoltà; Bennacer e Tonali a centrocampo sono invece due certezze per il Milan; i dubbi sono quelli consueti sulla trequarti, cioè Saelemaekers oppure Messias a destra e Brahim Diaz oppure De Ketelaere in posizione centrale, mentre Rafael Leao e Giroud in questo periodo sono praticamente “condannati” a giocare sempre.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

MILAN (4-3-1-2): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA