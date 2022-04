Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote, Giroud fa ancora gli straordinari (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

L’analisi delle probabili formazioni di Lazio Milan ci porta a parlare dell’intrigante partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 aprile, valida per la 34^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Si tratta di un test forse decisivo per i rossoneri: dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia Stefano Pioli, grande ex di questa partita, vuole provare a vincere uno scudetto che sarebbe fantastico considerate le premesse e soprattutto perché sarebbe strappato all’Inter, che adesso è tornata a essere la favorita ma naturalmente non può permettersi passi falsi in alcun modo.

Nemmeno la Lazio comunque: i biancocelesti ne hanno già fatto uno settimana scorsa, riprendendo il Torino nel recupero ma dovendosi accontentare di un pareggio casalingo, e adesso il rischio sta realmente diventando quello di non giocare nemmeno in Europa la prossima stagione, anche se con un allenatore come Maurizio Sarri potrebbe non essere necessariamente un punto troppo negativo dal quale ripartire. A noi non resta ora che vedere cosa succederà, ma prima di lasciar parlare il campo possiamo valutare rapidamente le probabili formazioni di Lazio Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo brevemente quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Lazio Milan. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 2,40 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

GLI 11 DI SARRI

L’allarme per Sarri, avviandoci verso Lazio Milan, è l’influenza che ha colpito mezza squadra: volendo dare per ristabiliti tutti i componenti della rosa che ne hanno sofferto, possiamo dire che nel 4-3-3 del tecnico l’unica variazione sul tema dovrebbe essere rappresentata da Luiz Felipe, che torna titolare per affiancare Acerbi (ex della partita) visto che Patric non è al top della condizione e potrebbe alzare bandiera bianca. In porta andrà Strakosha (con Reina eventualmente pronto), Manuel Lazzari e Marusic sugli esterni ma il terzino sinistro potrebbe essere Hysaj se il rumeno non recuperasse, a centrocampo invece ci sarebbe coperta cortissima con l’inserimento di Basic per Sergej Milinkovic-Savic e la conferma comunque di Lucas Leiva e Luis Alberto. Infine il tridente offensivo, e qui non dovrebbero esserci problemi: non sta benissimo Pedro e questo “aiuta” Sarri a confermare i tre sui quali ha puntato nella seconda parte della stagione, vale a dire Immobile (naturalmente) come prima punta con il supporto di Felipe Anderson e Zaccagni dalle corsie esterne.

LE SCELTE DI PIOLI

Qualche punto di domanda aperto per Pioli, che in Lazio Milan dovrà nuovamente rinunciare a Ibrahimovic e rischia di perdere anche Rebic. In ogni caso il centravanti sarebbe comunque stato Giroud, ma il veterano francese non può tirare il fiato a meno di stravolgere il sistema di gioco, portando per esempio Rafael Leao a fare la prima punta tattica e inserendo sia Junior Messias che Saelemaekers sugli esterni in trequarti. Zona di campo dove invece l’ex Crotone e il belga saranno come sempre in ballottaggio per il posto a destra (favorito Messias), in posizione centrale invece Pioli potrebbe e dovrebbe tornare ad avanzare Kessié perché Brahim Diaz non è ancora in un momento brillante e dà ancora la sensazione di soffrire certi tipi di partite, anche se questa dell’Olimpico potrebbe anche fare al caso suo. Con Kessié in posizione alzata, a fare coppia con Tonali a centrocampo sarà Bennacer; invariata la difesa a protezione di Maignan che in questo momento può puntare al record di imbattibilità in Serie A, davanti al portiere francese vedremo la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori con Calabria e Theo Hernandez a presidiare gli esterni.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LAZIO (4-3-3): Strakosha; M. Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











