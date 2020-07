Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote, Inzaghi senza Immobile e Caicedo (Serie A)

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci introducono al big match della 30^ giornata in Serie A 2019-2020: si gioca allo stadio Olimpico, calcio d’inizio alle ore 21:45 di sabato 4 luglio e partita fondamentale per i biancocelesti, che inseguono il sogno scudetto e sono reduci da due rimonte autoritarie e di carattere ma, questa sera, si troveranno ad affrontare un avversario tosto e lo faranno praticamente senza attacco. Il Milan per contro ha ritrovato Ibrahimovic che potrà essere l’arma in più per andare a caccia dell’Europa League, ma arriva da un deludente pareggio in casa della Spal; se non altro i rossoneri sono riusciti a riprendere la partita per i capelli guadagnando un punto, ma rispetto alle ultime uscite hanno sicuramente fatto un passo indietro. Ora attendiamo che la partita abbia inizio, ma nel frattempo andiamo a valutare quali potrebbero essere alcune scelte da parte degli allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Milan.

L’agenzia Snai prevede che per Lazio Milan la situazione di partenza sia di grande equilibrio: i biancocelesti sono favoriti ma il valore posto sulla loro vittoria (segno 1) è di 2,35 volte la somma messa sul piatto e non è affatto distante dal 3,05 che regola invece il successo esterno dei rossoneri, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra corrispondente a 3,30 volte la puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

I PROBLEMI DI INZAGHI

Nel presentare le probabili formazioni di Lazio Milan abbiamo detto che Simone Inzaghi è senza attacco: sia Caicedo che soprattutto Immobile sono squalificati, tegola pesantissima per i biancocelesti che dunque saranno spuntati. La soluzione più probabile è quella di alzare Luis Alberto e posizionarlo sulla linea offensiva con Joaquin Correa: non due prime punte ma attaccanti di movimento che dovranno soprattutto creare spazio per gli inserimenti di Sergej Milinkovic-Savic, posizionato sempre da mezzala ma con altri compiti. Cataldi in cabina di regia perché Lucas Leiva al massimo andrà in panchina, per aumentare la spinta offensiva è probabile che a sinistra ci sia Jony, con Manuel Lazzari che invece sarà sull’altro versante. In difesa invece Luiz Felipe corre per il recupero, ma le sue condizioni non saranno comunque ottimali; probabile allora che il terzo centrale sia nuovamente Patric, che agirà sul centrodestra con l’ex Acerbi a guidare lo schieramento completato da Stefan Radu e dal portiere Strakosha.

LE SCELTE DI PIOLI

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Lazio Milan c’è anche per Stefano Pioli, ex della partita: Castillejo andrà sostituito e il principale indiziato è Saelemaekers, ma il forfait dello spagnolo potrebbe anche portare Bonaventura a piazzarsi sulla corsia destra del campo lasciando Rebic sull’altro versante, e favorire così l’inserimento di Ibrahimovic dal primo minuto. Lo schieramento potrebbe risultare buono anche con Rafael Leao nei panni del centravanti, in alternativa Rebic resterà davanti a tutti; in ogni caso Calhanoglu sarà come sempre il trequartista che si abbasserà sulla linea di centrocampo a giocare il pallone, di fatto un regista aggiunto che dia una mano all’impostazione di Bennacer. Al fianco del playmaker algerino sarà confermato Kessie, il grande ex Lucas Biglia ha recuperato ma per lui dovrebbe esserci solo panchina. Difesa con Kjaer e Alessio Romagnoli piazzati davanti a Gigio Donnarumma; Andrea Conti torna titolare a destra, sull’altra corsia spazio ovviamente a Theo Hernandez.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, Parolo, Cataldi, S. Milinkovic-Savic, Jony; Luis Alberto, J. Correa

A disposizione: Proto, Guerrieri, Armini, Jorge Silva, Bastos, Vavro, Luiz Felipe, Marusic, A. Anderson, Lucas Leiva, D. Anderson, J. Lukaku

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Immobile, Caicedo

Indisponibili: Lulic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, D. Maldini, Bonaventura, Rafael Leao

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Castillejo



