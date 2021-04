Probabili formazioni Lazio Milan/ Quote: tanti dubbi ancora aperti!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Lazio Milan ci accompagneranno verso la partita di questa sera allo stadio Olimpico, delicatissimo posticipo di Serie A sulla strada della qualificazione alla prossima Champions League per Simone Inzaghi e Stefano Pioli, che condividono il desiderio di ripartire al più presto dopo la delusione doppia nel turno infrasettimanale andato in archivio pochi giorni fa. La Lazio infatti ha incassato una pesante sconfitta a Napoli che rende assai più complicato l’inseguimento al quarto posto per i biancocelesti, che devono dunque vincere contro il Milan per rimanere nei giochi.

I rossoneri però arrivano dalla sconfitta contro il Sassuolo e rischiano davvero di perdere la posizione tra le prime quattro che per tutto il campionato non era mai stato in discussione per il gruppo di Stefano Pioli, che di conseguenza non può più permettersi passi falsi. Tutto questo premesso per descrivere l’importanza della partita, andiamo senza indugio a descrivere le probabili formazioni di Lazio Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Lazio Milan in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2,25, mentre per il segno 2 che indica la vittoria del Milan si sale a quota 2,90. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è comunque il pareggio: il segno X vale 3,80 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

LE MOSSE DI INZAGHI

Osservando adesso le probabili formazioni di Lazio Milan, possiamo descrivere per Simone Inzaghi un modulo 3-5-2 nel quale spicca sempre il dubbio tra Correa (favorito) e Caicedo per affiancare Immobile dal primo minuto, sempre che il bomber biancoceleste di riferimento superi i problemi fisici che lo hanno messo in dubbio nei giorni scorsi. Lo stesso discorso va fatto per Luis Alberto, per il quale c’è grande attenzione per valutare la caviglia che a Napoli si era gonfiata. Avendo giocato giovedì sera bisogna fare attenzione al dispendio fisico, ma per una partita così importante ci aspettiamo in campo tutti i migliori, come Lazzari a destra o il terzetto Milinkovic Savic-Lucas Leiva-Luis Alberto nel cuore del centrocampo, appunto problemi più seri permettendo, per quanto riguarda lo spagnolo. Anche in difesa non dovrebbero esserci molti dubbi, con Marusic, Acerbi e Radu a comporre il terzetto davanti a Reina, tutto dipende dunque dalle condizioni di Immobile e Luis Alberto.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, Stefano Pioli per le probabili formazioni di Lazio Milan ha a sua volta alcuni big ancora in bilico e spera ad esempio di avere Bennacer al fianco di Kessié nel cuore della mediana, mentre sono più delicate le situazioni legate a Theo Hernandez e Ibrahimovic. In difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli in mezzo per affiancare Kjaer davanti a Gigio Donnarumma ed è in preallarme Dalot per la fascia sinistra, mentre a destra ci sarà Calabria. Detto della coppia mediana dove Meité è comunque pronto per rimpiazzare Bennacer se necessario, per mister Pioli è un rebus il reparto offensivo, dove le uniche maglie già sicure sono quelle di Calhanoglu e Rebic, mentre per il resto tutto è ancora possibile, con Rafael Leao che potrebbe avere ancora una chance da prima punta ma dovrà fare meglio, mentre a destra si profila il ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo, che si contendono la maglia che completerà il 4-2-3-1 rossonero.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Kessié, Meité; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. All. Pioli.



