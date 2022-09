Probabili formazioni Lazio Napoli/ Diretta tv, dubbi azzurri (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Lazio Napoli ci accompagnano verso la grande partita che si giocherà domani sera allo stadio Olimpico per la quinta giornata di Serie A tra due squadre che saranno impegnate nelle coppe europee ma naturalmente ambiscono ad essere grandi protagoniste anche in campionato, dove entrambe sono reduci da pareggi. La Lazio dopo la brillante vittoria contro l’Inter sembrava sul punto di vincere anche in casa della Sampdoria, ma la squadra di Maurizio Sarri si è fatta riprendere in pieno recupero perdendo così la ghiotta occasione di rimanere in vetta alla classifica.

Il Napoli di Luciano Spalletti invece aveva segnato 9 gol nelle prime due partite, poi si è improvvisamente bloccato: passi per il pareggio a Firenze, ma il segno X casalingo contro il Lecce va sicuramente catalogato tra i punti persi, che alla fine del campionato potrebbero pesare come veri e propri macigni. Il Napoli adesso si deve ritrovare e forse paradossalmente un big-match potrebbe fare bene. Di certo, è stuzzicante ora curiosare tra le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Lazio Napoli.

DIRETTA LAZIO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lazio Napoli sarà garantita domani dalla piattaforma satellitare Sky Sport, di conseguenza raddoppierà anche la diretta streaming video per seguire Lazio Napoli, coperta anche da DAZN secondo le modalità ben note per tutte le partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE MOSSE DI SARRI

Non sembra avere dubbi il grande ex Maurizio Sarri per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio Napoli. Il modulo biancoceleste sarà naturalmente il 4-3-3: Provedel sarà confermato come portiere, davanti a lui ecco Patric e Romagnoli come difensori centrali, con Lazzari a destra e Marusic a sinistra a loro volta confermati come terzini. A centrocampo invece potrebbe esserci un’occasione dal primo minuto per Marcos Antonio, il nuovo acquisto che potrebbe agire in posizione centrale tra le due mezzali Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma con Basic e Vecino possibili alternative. Nulla invece dovrebbe cambiare in attacco, con Immobile centravanti e le due ali che saranno ancora una volta Felipe Anderson e Zaccagni.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Punti di domanda più interessanti per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Lazio Napoli, nelle quali potrebbe comunque confermare il modulo 4-2-3-1. Davanti a Meret torna titolare Rrahmani in coppia con Kim Min-Jae, già una certezza del Napoli; nessuna sorpresa per quanto riguarda i terzini, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo dovremmo vedere la coppia formata da Lobotka e Zambo Anguissa, con Ndombélé alternativa dalla panchina. Nel reparto offensivo ci sono più dubbi: come trequartista se la giocano Raspadori e Zielinski, sulle fasce invece dovremmo rivedere Kvaratskhelia a sinistra e il dubbio tra Politano e Lozano a destra, con lo stesso Raspadori che potrebbe però giocare pure in fascia. Il centravanti dovrebbe essere Osimhen ma attenzione anche a Simeone, che scalpita per avere la sua occasione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, M. Antonio, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti.











