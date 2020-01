Probabili formazioni Lazio Napoli/ Diretta tv, Gattuso ancora senza Koulibaly

Eccoci alla vigilia della 19^ giornata di Serie A ed è arrivato il momento di esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Napoli, il big match che avrà luogo solo domani alle ore 18,00 tra le mura dello Stadio Olimpico. Siamo infatti in attesa di una sfida quanto mai bollente: Inzaghi infatti ha voglia di fare una vittima eccellente tra le mura di casa e di confermare non solo il terzo posto in classifica ma pure il bel trend di successi negli ultimi turni di campionato. Di contro però ci sarà Gattuso che dovrà certo inventarsi qualcosa di nuovo per riuscire a d uscire dalla crisi di risultati e prestazioni. L’impresa però non sarà agevole per il tecnico calabrese che pure per disegnare il suo undici ancora una volta dovrà fare a meno di alcuni titolari come Maksimovic e Koulibaly, ancora fermi in infermeria. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio e Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio e Napoli verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Senza alcuna sorpresa, per le probabili formazioni di Lazio Napoli, Inzaghi fisserà il consueto 3-5-2 farcito di titolari, con la sola eccezione di Parolo, che domani per la 19^ giornata si accomoderà in tribuna, per decisione del giudice sportivo. Ecco che allora nella mediana a cinque domani dovremmo vedere dal primo minuto il trittico Milinkovic Savic-Lucas Leiva-Luis Alberto al centro, con ai lati Lazzari e Lulic (anche se rimane in preallarme Jony visto che il bosniaco non è al top della condizione). In attacco sarà poi via libera per il duo Caicedo-Immobile (quest’ultimo sempre più capocannoniere della Serie A), mentre la difesa vedrà dal primo minuto titolari Luis Felipe, Acerbi e Radu.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come detto prima, sono ancora defezioni importanti in casa dei campani, che certo mettono in difficoltà Gattuso, impegnato a stilare le probabili formazioni di Lazio Napoli. Fissato comunque il classico 4-3-3 ecco che domani all’Olimpico dovrebbero essere Manolas e Luperto i titolari al centro della difesa, con Mario Rui e Di Lorenzo ai lati. Per la mediana verrà concessa nuova chance a Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre paiono ciò consegnate anche le maglie in attacco. Per il tridente campano ecco che ben figureranno (o almeno i fan partenopei sperano che si così), Callejon, Mlik e Insigne, già titolari anche contro l’Inter: stop per Mertens, out ancora per infortunio.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakoha; 3 L Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic Savic, 6 L Leiva, 10 L Alberto, 19 Lulic; 20 Caicedo, 17 Immobile All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 F Ruiz, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso



