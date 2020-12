Probabili formazioni Lazio Napoli/ Diretta tv: i guai di Gennaro Gattuso (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI DOMANI IN CAMPO?

Sono riflettori pintati sulle mosse di Inzaghi come di Gattuso per le probabili formazioni di Lazio Napoli, big match che chiuderà la 13^ giornata della Serie A, in programma solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadio Olimpico. Dopo pur un importante turno infrasettimanale, gli azzurri di Gattuso tornando dunque in campo per un match decisivo: e non si può certo dire che i partenopei vi approdino al meglio. Il Napoli è infatti di ritorno da un duro KO rimediato contro l’Inter solo lo scorso mercoledì: match dove pure il tecnico ha perso gran parte del suo attacco, tra infortuni e squalifiche. Pure è squadra un poco in difficoltà, ma desiderosa di riscattarsi la Lazio di Inzaghi, che racimolato appena un punticino contro il Benevento, punta a fare bottino pieno prima di Natale. Andiamo allora a vedere da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Napoli.

LAZIO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio e Napoli, Inzaghi chiaramente non rinuncerà il classico 3-5-2: pure potrebbe anche non cambiare troppo le carte rispetto allo schieramento visto col Benevento pochi giorni fa. Senza Proto e Acerbi, infatti dovrà per forza essere nuovo posto da titolare per Hoedt, magari accompagnato da Radu e Luiz Felipe. Per il centrocampo è poi ballottaggio tra Escalante e Cataldi (o Parolo) per il posto al centro dello schieramento: al fianco non potranno mancare i soliti Milinkovic Savic e Luis Alberto, come pure il duo sull’esterno composto da Marusic e Lazzari, a cui pure non verrà concesso alcun riposo. Nonostante il turno contro gli stregoni pure rimane titolare inamovibile in attacco Ciro Immobile: al suo fianco Correa rimane l’ipotesi più valida al momento.

LE SCELTE DI GATTUSO

E’ vero e proprio allarme in attacco per Gennaro Gattuso, che in una serata ha perso Insigne (per squalifica) e Mertens (per infortunio): e pure il tecnico non avrà ancora a disposizione Victor Osimhen. Come dunque schierare i suoi?. Benchè sulla carta il 4-2-3-1 sia soluzione possibile, vogliamo pensare che il tecnico dei partenopei voglia dare una chance al 4-3-3 per le probabili formazioni di Lazio e Napoli. Ecco che allora dovremmo vedere pronti dal primo minuto in avanti Petagna in prima punta, con Politano e Lozano usati come esterni: in mediana sarà spazio per Bakayoko, con Demme in cabina di regia e Fabian Ruiz a disposizione come mezz’ala. Pure non sono da escludere soluzioni più fantasiose certo. Rimarrà in ogni caso stabile la difesa a 4 dove pure rimarranno titolare confermati Manolas e Koulibaly, come pure la coppia sull’esterno con Mario Rui e Di Lorenzo.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Radu, L Felipe; Lazzari, Cataldi, Milinkovic Savic, L Alberto, Marusic; Correa, Immobile All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Bakayoko, Demme, F Ruiz; Politano, Petagna, Lozano All. Gattuso



