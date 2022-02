Probabili formazioni Lazio Napoli/ Diretta tv, recupero lampo per Pedro! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni Lazio Napoli ci introduciamo idealmente alla partita che si gioca per la 27^ giornata di Serie A 2021-2022: alle ore 20:45 di domenica 27 febbraio sarà grande spettacolo con l’ex Maurizio Sarri che incrocia nuovamente i partenopei, nella speranza di riprendere la marcia verso un quarto posto che non è lontanissimo, ma che non è stato avvicinato nell’ultimo turno quando i biancocelesti hanno pareggiato sul campo dell’Udinese, sprecando un’occasione ma, vedendola al contrario, anche non pagando dazio per un risultato che si sperava ovviamente pieno.

Lo stesso discorso si può fare del Napoli, che però è più deluso che altro: non sono mai troppe le possibilità di tornare in vetta alla classifica e i partenopei hanno giocato di lunedì sera dopo Inter e Milan, ma hanno pareggiato a Cagliari e così hanno “solo” agganciato la seconda posizione. Tuttavia gli uomini di Luciano Spalletti sono pienamente in corsa per lo scudetto, e domenica sera allo stadio Olimpico avranno tutto per provarci; vedremo allora come andranno le cose, ma bisogna ancora aspettare perché si giochi e nel frattempo possiamo e dobbiamo fare le nostre considerazioni circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Napoli.

LAZIO NAPOLI DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER!

GLI 11 DI SARRI

Sarri ha già recuperato Immobile e Acerbi, rientri importanti, ma soprattutto è rientrato Pedro: si era detto che sullo spagnolo circolassero notizie contrastanti e in effetti lo abbiamo visto titolare giovedì in Europa League. Per questa partita tuttavia Sarri potrebbe farlo riposare per non forzare troppo la mano: nel caso allora pronto nuovamente Felipe Anderson, ma stavolta con Zaccagni che rientra sull’altra corsia, dopo aver saltato per squalifica il match contro il Porto. Meno banali invece le soluzioni che Sarri adotterà a centrocampo, perché qui come sempre sono vivi i ballottaggi Cataldi-Lucas Leiva e Basic-Luis Alberto: azzardiamo un’ipotesi e diciamo che per questo match di cartello i due titolari sulla carta, vale a dire ovviamente brasiliano e spagnolo, saranno regolarmente in campo ma almeno per quanto riguarda Leiva si valuterà anche la condizione fisica. La presenza di Sergej Milinkovic-Savic non è evidentemente in discussione, né lo è quella di Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa; Strakosha è sempre favorito sull’ex Pepe Reina come portiere, l’altro ex Hysaj dovrebbe essere dirottato a sinistra con Marusic che giocherà come terzino destro, sempre ai box Manuel Lazzari.

I DUBBI DI SPALLETTI

Se Sarri deve fare a meno di Pedro, in Lazio Napoli Spalletti è senza Zambo Anguissa: assenza altrettanto importante quella del camerunense, soprattutto perché ai box c’è anche Lobotka e dunque le scelte sono obbligate, Fabian Ruiz farà coppia con Demme e con la possibilità di vedere magari un terzo elemento schierato in mediana, con Elmas o Zielinski che alla bisogna si possono abbassare per creare un 4-3-3. In partenza comunque il Napoli si dovrebbe schierare con un 4-3-3: nessun problema per Di Lorenzo che ha recuperato e quindi sarà regolarmente a destra, sull’altro versante agirà Mario Rui mentre Rrahmani e Koulibaly agiranno come coppia centrale a protezione del portiere, che sarà Ospina. Detto del centrocampo, i dubbi maggiori per Spalletti riguardano la zona offensiva: Elmas-Politano è il ballottaggio aperto sulla destra con il macedone che dà la sensazione di essere leggermente favorito, Zielinski è insidiato da Mertens anche se il polacco è comunque favorito, non dovrebbero avere problemi Lorenzo Insigne e Osimhen anche se le condizioni di entrambe sono monitorate, essendo reduci da qualche problema fisico.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO NAPOLI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti



