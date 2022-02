Probabili formazioni Lazio Napoli/ Quote: ancora vari dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Lazio Napoli ci presentano la partita che questa sera allo stadio Olimpico sarà il big-match della 27^ giornata di Serie A, anche se sia l’ex Maurizio Sarri sia Luciano Spalletti arrivano da un giovedì amaro in Europa League, che ha sancito l’eliminazione sia dei capitolini sia dei partenopei. Sarri incrocia il suo passato, ma non c’è spazio per i sentimenti nella speranza di riprendere la marcia verso un quarto posto che non è impossibile da raggiungere, a patto però di vedere una Lazio migliore di quella che domenica scorsa ha pareggiato sul campo dell’Udinese.

Il Napoli arriva a sua volta, oltre che dall’eliminazione europea, da un pareggio piuttosto amaro in campionato, perché lunedì scorso a Cagliari non ha approfittato pienamente dei passi falsi delle avversarie per lo scudetto, che a questo punto deve essere il grande obiettivo degli uomini di Luciano Spalletti, che allo stadio Olimpico cercheranno un grande risultato per rafforzare la candidatura tricolore. Sarà dunque un match da non perdere, al quale ci avviciniamo leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partenopei leggermente favoriti, il segno 2 è quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di vittoria della Lazio (segno 1) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno X, naturalmente in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI SARRI

Maurizio Sarri in settimana ha recuperato Immobile e Acerbi, la buona notizia per le probabili formazioni di Lazio Napoli è che è rientrato anche Pedro: si era detto che sullo spagnolo circolassero notizie contrastanti e in effetti lo abbiamo visto titolare giovedì in Europa League. Per questa partita tuttavia Sarri potrebbe farlo riposare per non forzare troppo la mano: nel caso allora pronto nuovamente Felipe Anderson, ma stavolta con Zaccagni che rientra sull’altra corsia, dopo aver saltato per squalifica il match contro il Porto.

Meno sicure invece le soluzioni che Sarri adotterà a centrocampo, perché qui come sempre sono vivi i ballottaggi Cataldi-Lucas Leiva e Basic-Luis Alberto: azzardiamo un’ipotesi e diciamo che per questo match di cartello i due titolari sulla carta, il brasiliano e lo spagnolo, saranno regolarmente in campo ma almeno per quanto riguarda Leiva si valuterà anche la condizione fisica. La presenza di Milinkovic-Savic non è evidentemente in discussione, come quelle di Acerbi e Luiz Felipe al centro della difesa; Strakosha è sempre favorito sull’ex Pepe Reina come portiere, l’altro ex Hysaj dovrebbe essere dirottato a sinistra con Marusic che giocherà come terzino destro in assenza di Lazzari.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Lazio Napoli ecco che Luciano Spalletti è senza Zambo Anguissa: assenza importante del camerunese, soprattutto perché ai box c’è anche Lobotka e dunque le scelte a centrocampo sono obbligate, Fabian Ruiz farà coppia con Demme. In partenza comunque il Napoli si dovrebbe schierare con un 4-2-3-1: nessun problema per Di Lorenzo che ha recuperato e quindi sarà regolarmente a destra, sull’altro versante agirà Mario Rui mentre Rrahmani e Koulibaly agiranno come coppia centrale a protezione del portiere, che sarà Ospina.

Detto in apertura del centrocampo, i dubbi maggiori per Spalletti riguardano la zona offensiva: Elmas-Politano è il ballottaggio aperto sulla destra con il macedone che dà la sensazione di essere leggermente favorito, Zielinski è insidiato da Mertens anche se il polacco è comunque favorito, non dovrebbero avere problemi Lorenzo Insigne e Osimhen anche se le condizioni di entrambe sono monitorate, essendo reduci da qualche problema fisico.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, F. Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.



