PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: TUTTO SUL BIG-MATCH

Marco Baroni per il tris, Antonio Conte per una rivincita che varrebbe moltissimo verso lo scudetto, le probabili formazioni Lazio Napoli ci aiuteranno a comprendere le mosse dei due allenatori verso la super sfida di oggi in Serie A. La Lazio sa come si mette in difficoltà il Napoli, ci ha già vinto sia in Coppa Italia sia in campionato, fu una bella impresa soprattutto quella al Maradona, sia per il fattore campo sia perché giocavano i titolari, senza i calcoli di Coppa. La Lazio allora ci crede, ripetersi ancora una volta sarebbe una spinta enorme verso la qualificazione in Champions League.

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote: 4-4-2 per Conceicao? (Serie A, oggi 15 febbraio 2025)

Il Napoli d’altro canto deve invertire il trend, perché un passo falso potrebbe creare dubbi dopo gli ultimi due pareggi consecutivi, quindi questo è uno snodo potenzialmente fondamentale sulla strada del sogno scudetto per i partenopei. Servono risposte a un piccolo passaggio in calando, riuscire a darle all’Olimpico sarebbe doppiamente significativo per la capolista, quindi la curiosità per scoprire le probabili formazioni Lazio Napoli è davvero grande, non solo da parte dei tifosi delle due squadre.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e dubbi degli allenatori (25^ giornata, 15-16 febbraio 2025)

INCERTEZZA NEL PRONOSTICO: ECCO LE QUOTE

Un pit-stop per il pronostico su Lazio Napoli in base alle quote Snai, che sono incertissime. Il segno 1 è leggermente favorito essendo quotato a 2,65, ma le differenze sono davvero minime sia con il segno 2, indicato a 2,80, sia con il pareggio che vale 2,95.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

POCHI DUBBI PER BARONI

Sembra quasi tutto chiaro per Marco Baroni, che a causa di un problema fisico per Dia dovrebbe preferire Dele-Bashiru come elemento centrale sulla trequarti offensiva biancoceleste fra gli esterni Isaksen e Zaccagni alle spalle di Castellanos nelle probabili formazioni Lazio Napoli. Per il resto dovrebbe essere tutto chiaro nel modulo 4-2-3-1 con Provedel ovviamente fra i pali; la difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe essere formata da Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares; infine nel cuore della coppia mediana della Lazio ci aspettiamo in campo dal primo minuto il tandem ormai abbasntza consolidato con Guendouzi e Rovella.

DIRETTA/ Bologna Torino (risultato finale 3-2): errore di Biraghi! (Serie A, 14 febbraio 2025)

CONTE CAMBIA QUALCOSA?

Tante volte abbiamo parlato delle certezze di Antonio Conte, nelle probabili formazioni Lazio Napoli potrebbe esserci invece un margine per qualche possibile dubbio. Questo vale soprattutto in difesa: le certezze sono Meret in porta, capitan Di Lorenzo e Rrahmani, potrebbe tornare titolare Buongiorno, magari con Juan Jesus a sinistra, ma c’è anche l’opzione Mazzocchi, che potrebbe soffiare il posto al brasiliano ma anche all’ex Torino – in questo caso con Juan Jesus centrale. In mediana spazio come solito a Zambo Anguissa e Lobotka; in attacco pesa invece l’assenza di Neres, per cui sulla trequarti insieme a Politano e McTominay se la giocano Raspadori e Ngonge come esterno sinistro per completare il trio dietro Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Raspadori; Lukaku. All. Conte.