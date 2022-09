Probabili formazioni Lazio Napoli/ Quote, dubbio Zielinski-Raspadori (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Lazio Napoli andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 3 settembre, valida per la 5^ giornata di Serie A 2022-2023: due squadre che saranno impegnate nelle coppe europee tra qualche giorno, due squadre che sono reduci da pareggi. La Lazio non riesce a ingranare la marcia giusta: dopo la brillante vittoria contro l’Inter sembrava in rampa di lancio, invece si è incredibilmente fatta riprendere dalla Sampdoria in pieno recupero e ha così mancato una vittoria che sembrava fatta, restando a quota 8 punti in classifica non riuscendo ad agganciare la Roma in vetta.

Il Napoli invece aveva segnato 9 gol nelle prime due partite, poi si è improvvisamente bloccato: scialbo pareggio a Firenze, soprattutto 1-1 interno contro il Lecce che ha anche sbagliato un rigore, graziando di fatto la squadra di Luciano Spalletti che adesso si deve ritrovare, per evitare di perdere punti preziosi nella lotta per lo scudetto. Dopo Marco Baroni, il Napoli affronta un altro grande ex come Maurizio Sarri; vedremo come andranno le cose allo stadio Olimpico, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Lazio Napoli. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei biancocelesti vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei partenopei, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,45 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

GLI 11 DI SARRI

Non sembra avere particolari dubbi Maurizio Sarri per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio Napoli. Il modulo biancoceleste sarà naturalmente il 4-3-3: Provedel confermato come portiere a scapito di Luis Maximiano (che a questo punto potrebbe trovare spazio in Europa League), poi Patric come sempre sarà il centrale al fianco di Alessio Romagnoli con i due terzini che allo stesso modo non dovrebbero cambiare, quindi Manuel Lazzari sulla corsia destra e Marusic sull’altro versante. A rimanere fuori, rispetto alle scelte di inizio campionato della Lazio, potrebbe essere Cataldi: finalmente potrebbe esserci un’occasione dal primo minuto per Marcos Antonio, il nuovo acquisto che teoricamente sarebbe il sostituto di Lucas Leiva ma il cui inserimento è stato fino a questo momento graduale. Sulle mezzali Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto sembrano certi del posto, anche se lo spagnolo rischia sulla concorrenza di Basic e soprattutto Matias Vecino; poi il tridente che non sarà modificato, con Immobile a fare il centravanti e i due esterni che saranno ancora una volta Felipe Anderson e Zaccagni.

I DUBBI DI SPALLETTI

Punti di domanda aperti per Luciano Spalletti, che per Lazio Napoli potrebbe comunque confermare il 4-2-3-1 e dunque appoggiarsi al modulo che utilizzava nella passata stagione. Davanti a Meret torna titolare Rrahmani, che formerà ancora la coppia centrale con Kim Min-Jae diventato subito un insostituibile nello schieramento del Napoli; Di Lorenzo agisce a destra, Mario Rui si riprende la maglia da titolare a sinistra scalzando Mathias Olivera. A centrocampo dunque una cerniera a due: i favoriti restano Lobotka e Zambo Anguissa con Ndombélé che dunque dovrebbe tornare in panchina, pronto eventualmente a giocare nel secondo tempo. Da valutare invece la posizione sulla trequarti: al centro se la giocano Raspadori e Zielinski e il polacco potrebbe alla fine vincere il ballottaggio (ma occhio all’avvicinarsi della Champions League), sulle fasce invece dovremmo rivedere Kvaratskhelia dal primo minuto con un testa a testa tra Politano e Lozano per la corsia destra, con lo stesso Raspadori che si potrebbe idealmente inserire. Il centravanti, senza dubbio alcuno, sarà ancora una volta Osimhen a meno che si decida per il turnover del nigeriano e dunque la titolarità di Giovanni Simeone, che aspetta la sua occasione.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti











