Probabili formazioni Lazio Parma (Coppa Italia)/ Turn over massiccio per Inzaghi!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA: CHI SCENDE IN CAMPO ALL’OLIMPICO?

Si alzerà il sipario questa sera alle ore 21.15 tra le mura dell’Olimpico la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Spezia: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Scelte che vedranno i due allenatori operare un ampio turn over, spiegato dalle dichiarazioni della vigilia dei due tecnici. Inzaghi ha perso Luiz Felipe in difesa, probabilmente per molto tempo, e Luis Alberto per qualche giorno a causa di un improvviso attacco di appendicite con conseguente operazione per lo spagnolo. “Teniamo tanto alla Coppa Italia, ma è normale che effettuerò delle rotazioni per vedere chi ha avuto meno spazio, anche se si sono allenati sempre nel migliore dei modi“, ha spiegato Inzaghi, dichiarazioni in linea con quelle del collega D’Aversa: “Questa partita è un’opportunità per coloro che scenderanno in campo. Coloro che non figurano tra i convocati, non figurano perché dobbiamo essere bravi e fortunati per cercare di recuperarli per la partita di domenica. In questo momento quelli che stanno partendo per Roma sicuramente sono più prestativi di coloro che non sono stati convocati.” La Lazio arriva all’appuntamento dopo l’esaltante vittoria nel derby, il Parma è reduce dal colpo sfiorato in casa del Sassuolo, col pareggio subito in extremis su rigore al Mapei Stadium.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizzando il pronostico per questo ottavo di finale di Coppa Italia, la Lazio appare nettamente favorita per la conquista del successo finale. Se guardiamo alle quote date dalla Snai per l’1×2, la vittoria della Lazio è stato dato a 1.33 contro il più elevato 5.25 segnato per lo Spezia, mentre il pari vale 8.50 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PARMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi tiene a una Coppa che ha già vinto da allenatore ma per le probabili formazioni di Lazio Parma, il tecnico biancazzurro punterà a dare spazio ad alcuni elementi che hanno trovato meno spazio nel corso della stagione. Su tutti Vedat Muriqi e Andreas Pereira, che faranno coppia in attacco dando respiro a Immobile e Caicedo, con Joaquin Correa che potrà trovare spazio nel corso del match. Sull’out di sinistra rientrerà Fares dopo l’infortunio, ma potrebbe esserci qualche minuto a disposizione anche del capitano Senad Lulic, che rientrerebbe a quasi un anno dall’ultima partita ufficiale giocata in Serie A contro il Verona. In porta si rivede Strakosha, Parolo potrebbe essere arretrato in difesa mentre a centrocampo, vista l’indisponibilità di Luis Alberto, il tecnico laziale chiederà gli straordinari a Milinkovic-Savic.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Le probabili formazioni di Lazio Parma, vedono anche il tecnico gialloblu D’Aversa deciso a dare spazio a un ampio turnover, con un inedito tridente in attacco con Mihaila, Adorante e Sprocati, anche se a partita in corsa ci potrebbe essere spazio per qualcuno dei big, anche se le convocazioni del tecnico gialloblu sono state abbastanza chiare. A centrocampo ancora fiducia a Sohm, mentre Colombi prenderà posto in porta, con Busi esterno destro di difesa e la coppia centrale che dovrebbe essere quella formata da Diercx e Bane.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, Pereira. All.: S. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Bane, Ricci; Cyprien, Brugman, Sohm; Mihaila, Adorante, Sprocati. All.: D’Aversa



