Probabili formazioni Lazio Porto/ Diretta tv: torna Acerbi, Immobile ci prova!

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Lazio Porto ci introducono alla partita valida come ritorno dei playoff di Europa League: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 18:45 di giovedì 24 febbraio e si riparte dal 2-1 con cui i Dragoni hanno vinto una settimana fa in rimonta. Il fatto che la regola dei gol in trasferta non esista più può essere un problema per la Lazio, che in caso di 1-0 dovrà comunque passare dai tempi supplementari; questo può rendere più complicato il compito contro una squadra che nelle trasferte europee di questa stagione ha sempre mostrato solidità e in generale è molto ostica.

Una Lazio che peraltro arriva da un risultato deludente in campionato: il pareggio raccolto alla Dacia Arena ha impedito ai biancocelesti di avvicinare la zona Champions League, adesso dunque Maurizio Sarri vuole provare a fare strada in una competizione che ha vinto tre anni fa con il Chelsea e che sa essere alla portata. Mentre aspettiamo che arrivi giovedì sera per assistere alla partita, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere adottate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Porto.

DIRETTA LAZIO PORTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Porto sarà riservata soltanto agli abbonati di Sky e DAZN, perché questa partita non viene trasmessa in chiaro ma l’appuntamento con l’Europa League è confermato sulle due piattaforme, delle quali bisogna essere clienti. La seconda prevede la visione in diretta streaming video o tramite una smart tv che sia dotata di connessione a internet, con il satellite invece la mobilità sarà garantita, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I DUBBI DI SARRI

Ci sono ottime notizie per Sarri in vista di Lazio Porto: dopo un mese e mezzo torna a disposizione Acerbi, per Immobile invece è corsa contro il tempo ma l’attaccante non sarà comunque al 100%. Ipotizziamo che l’allenatore lo voglia comunque mandare in campo: questo anche perché Pedro è da valutare e dunque gli esterni potrebbero essere Felipe Anderson e Zaccagni, mentre Acerbi dovrebbe essere titolare al centro della difesa facendo coppia con Luiz Felipe. In porta Sarri potrebbe confermare Strakosha come già avvenuto a Udine, tenendo in panchina Pepe Reina; è forse il ballottaggio più aperto nella partita di Europa League, sulle corsie laterali per la Lazio correranno Marusic e Hysaj con il primo che dovrebbe operare a destra lasciando l’ex di Empoli e Napoli sulla corsia mancina. A centrocampo le scelte dovrebbero invece essere fatte: tornano Lucas Leiva e Luis Alberto che erano squalificati in campionato, entrambi saranno regolarmente titolari con Sergej Milinkovic-Savic che completerà il reparto.

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Dovrebbero esserci pochi dubbi in Lazio Porto per Sérgio Conceiçao: forse l’unico è quello che riguarda il centrocampo, dove Grujic è in vantaggio su Vitinha essendo stato espulso domenica contro la Moreirense. Sarà quindi lui a fare coppia con Uribe, per il resto il grande ex dovrebbe fare ben poco turnover e, a conti fatti, confermare la stessa squadra che ha giocato in campionato con la sola eccezione di due giocatori. Uno è appunto Grujic, l’altro è Pepe che era squalificato e giovedì sera tornerà regolarmente al centro della difesa per fare coppia con Mbemba, a protezione del portiere Diogo Costa. Jao Mario e Zaidu saranno i due terzini, Otavio e Fabio Vieira (in vantaggio su Pepê) agiranno come laterali di centrocampo; da valutare poi se verrà data una maglia da titolare a Toni Martinez che all’andata ha ribaltato la partita del Do Dragao con una doppietta, a conti fatti però i due posti dovrebbero essere di Evanilson e Taremi con lo spagnolo che partirà ancora dalla panchina.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO PORTO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Evanilson, Taremi. Allenatore: Sérgio Conceiçao



