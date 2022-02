Probabili formazioni Lazio Porto/ Quote: Immobile ce la fa? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Con le probabili formazioni di Lazio Porto ci avviciniamo sempre più alla partita di ritorno dei playoff di Europa League che si giocherà nel tardo pomeriggio di oggi allo stadio Olimpico, ripartendo dal 2-1 con cui i Dragoni hanno vinto una settimana fa in rimonta. La regola dei gol in trasferta non esiste più: la Lazio dunque vincendo con un gol di scarto con ogni punteggio andrebbe ai tempi supplementari; per ribaltare del tutto la situazione bisognerebbe vincere con almeno due gol di scarto.

La Lazio però arriva da un risultato deludente anche in campionato: il pareggio raccolto sul campo dell’Udinese ha impedito ai biancocelesti di avvicinare la zona Champions League, Maurizio Sarri ora è davanti a un bivio anche nella Europa League che ha vinto tre anni fa con il Chelsea. Il Porto è rivale tosto, come hanno di recente imparato anche Juventus e Milan, ma non insuperabile: tutto ciò premesso, andiamo a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Porto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Porto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della Lazio parte leggermente favorito ed è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno 2 per il successo del Porto e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno X per un pareggio che comunque non servirebbe alla Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PORTO: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SARRI

Ci sono notizie più e meno buone per Sarri in vista delle probabili formazioni di Lazio Porto: dopo un mese e mezzo torna a disposizione Acerbi, inoltre anche per Immobile sembra esserci ottimismo e questo è ancora più importante pensando al fatto che in attacco sarà invece assente Zaccagni, che è l’uomo del momento in casa Lazio ma è squalificato. Ipotizziamo dunque un tridente nel quale ai fianchi di Immobile ci dovrebbero essere Felipe Anderson e Cabral, dal momento che pure Pedro è fuori causa.

Acerbi dovrebbe invece essere titolare al centro della difesa facendo coppia con Luiz Felipe. In porta Sarri potrebbe confermare Strakosha come già avvenuto a Udine, tenendo in panchina Pepe Reina. I due terzini dovrebbero invece essere per la Lazio Marusic a destra e Hysaj a sinistra. A centrocampo infine le scelte dovrebbero essere fatte facilmente: tornano Lucas Leiva e Luis Alberto che erano squalificati in campionato, entrambi quindi saranno regolarmente titolari con Milinkovic-Savic che completerà il reparto.

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Dovrebbero esserci pochi dubbi nelle probabili formazioni di Lazio Porto per il grande ex Sérgio Conceiçao: forse l’unico è quello a centrocampo tra Grujic e Vitinha, con il primo che appare favorito per fare coppia con Uribe, per il resto Conceiçao dovrebbe fare ben poco turnover e, a conti fatti, confermare la stessa squadra che ha giocato in campionato con l’eccezione di Pepe, che era squalificato ma questa sera tornerà regolarmente al centro della difesa per fare coppia con Mbemba a protezione del portiere Diogo Costa.

Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra saranno i due terzini, Otavio e Fabio Vieira (in vantaggio su Pepê) agiranno invece come laterali di centrocampo nel 4-4-2 lusitano; da valutare poi se verrà data una maglia da titolare a Toni Martinez che all’andata ha ribaltato la partita del Do Dragao con una doppietta, però i due favoriti in attacco dovrebbero essere Evanilson e Taremi, con lo spagnolo che partirà ancora dalla panchina.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO PORTO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. All. Sarri.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Fabio Vieira; Evanilson, Taremi. All. Conceiçao.



