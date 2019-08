Probabili formazioni/ Lazio Roma: diretta tv, Florenzi sulla trequarti? (Serie A)

Ecco le probabili formazioni di Lazio Roma: il derby della capitale si gioca alle ore 18:00 di domenica 1 settembre per la seconda giornata della Serie A 2019-2020. Partita che dunque arriva presto: i giallorossi devono riscattare la netta sconfitta nell’ultima stracittadina, ma soprattutto andare a caccia della prima vittoria in questo campionato dopo aver pareggiato in casa contro il Genoa. Il 3-3 ha mostrato evidenti lacune difensive in una rosa che adesso dovrà cercare di sistemarle; la Lazio invece ha volato all’esordio stagionale, andando a segnare tre gol sul campo della Sampdoria per una vittoria che ha mostrato un ottimo stato di forma da parte della squadra di Simone Inzaghi. Il derby però è una partita che sfugge sempre a qualunque logica; dunque aspettiamo con trepidazione che arrivi la domenica per assistere a questa sfida, nel frattempo possiamo valutare nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, leggendo approfonditamente le probabili formazioni di Lazio Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma sarà trasmessa su Sky Sport Serie A: il canale, al numero 202 della televisione satellitare, è ovviamente riservato in esclusiva agli abbonati Sky che dunque potranno seguire questa partita del campionato di Serie A, senza costi aggiuntivi, anche grazie a Sky Go che permette di attivare il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

GLI 11 DI INZAGHI

Solo conferme per Inzaghi in Lazio Roma, con due aggiunte: sono tornati disponibili Acerbi e Lucas Leiva che dunque giocheranno, uno al centro della difesa e l’altro a prendersi le redini del centrocampo. Recuperato anche Caicedo che però andrà in panchina a fare il vice-Immobile, un ruolo che lo scorso anno ha interpretato alla perfezione; con Acerbi (in caso di forfait è pronto il nuovo acquisto Vavro) la difesa sarà completata da Luiz Felipe e Stefan Radu davanti al portiere Strakosha, in mediana invece si dovrebbe giocare a quattro avanzando Luis Alberto sulla trequarti, dunque favorito Milinkovic-Savic anche se poi potrebbe essere in campo Parolo qualora si decidesse di schierare il serbo a ridosso di Immobile. Non dovrebbe in ogni caso cambiare il modulo: due i trequartisti, l’altro ovviamente sarà Joaquin Correa che già dalla seconda parte della stagione scorsa è diventato insostituibile. Leggero ballottaggio a destra con Manuel Lazzari che però appare in netto vantaggio su Marusic; a sinistra invece agirà come sempre capitan Lulic.

I DUBBI DI FONSECA

Paulo Fonseca potrebbe rivedere qualcosa per Lazio Roma: per esempio il terzino destro potrebbe essere Zappacosta con Florenzi che alzerebbe la sua posizione andando a giocare sulla trequarti, da valutare se a destra (Perotti si è nuovamente infortunato) oppure dall’altra parte, lasciando a Cengiz Under la possibilità di stringere e rientrare sul mancino. Fazio può essere affiancato da Gianluca Mancini che farebbe così il suo esordio da titolare; a sinistra ci sarà sicuramente Kolarov anche perchè Spinazzola resta indisponibile, a centrocampo invece le scelte dipendono da chi sarà schierato come trequartista. Con Zaniolo alle spalle di Dzeko, la mediana sarà occupata da Lorenzo Pellegrini che alternativamente potrebbe avanzare il suo raggio di azione; sicuramente sarà della partita Cristante, a giocarsi il posto in cabina di regia sono anche gli acquisti estivi Amadou Diawara e Veretout con il francese che eventualmente sarebbe favorito, anche se il centrocampista guineano arrivato dal Napoli è tenuto in grande considerazione dal suo allenatore e dunque potrebbe essere titolare, in una partita che lo potrebbe definitivamente consacrare.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, Lucas Leiva, S. Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, J. Correa; Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, A. Anderson, Parolo, Cataldi, Va. Berisha, Jony, Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: J. Lukaku

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, G. Mancini, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Cengiz Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Cetin, Juan Jesus, A. Diawara, Veretout, J. Kluivert, Pastore, Antonucci

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Spinazzola, Perotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA