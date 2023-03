Probabili formazioni Lazio Roma/ Diretta tv: Immobile verso il forfait (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Lazio Roma ci avviciniamo allo straordinario derby della capitale: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 19 marzo per la 27^ giornata di Serie A 2022-2023. Il derby da queste parti è una partita che fa sempre giurisprudenza a sé per ovvie ragioni, ma quest’anno vale anche la qualificazione alla prossima Champions League e dunque è ancora più scintillante: la Lazio arriva qui dal pareggio contro il Bologna con cui ha perso un’occasione, dunque ha bisogno di risollevare la testa anche se la Roma da questo punto di vista sta peggio.

I giallorossi infatti hanno perso in casa contro il Sassuolo: diciamo che la corsa ai tre posti alle spalle del Napoli al momento è fatta su chi si ferma meno in senso letterale, tante pause nel rendimento anche per un calendario fitto che ha visto le due romane impegnate nel giovedì delle coppe europee. Aspettiamo che arrivi sabato pomeriggio per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, ma nel frattempo facciamo le nostre valutazioni sulle scelte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Lazio Roma.

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma sarà esclusivamente sulla televisione satellitare, sul canale Zona DAZN (numero 214 del decoder) che dunque è visibile dai clienti Sky che siano anche in possesso di un abbonamento alla piattaforma che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A. Naturalmente in assenza di un televisore i clienti potranno utilizzare, come di consueto, il servizio di diretta streaming video che viene garantito proprio da DAZN, visibile dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

I DUBBI DI SARRI

Maurizio Sarri tenta il disperato recupero di Immobile per Lazio Roma: in assenza del suo bomber i biancocelesti giocheranno con Felipe Anderson come finto centravanti e Pedro, ex di questo derby, che agirà partendo dalla corsia destra lasciando la sinistra a Zaccagni. A centrocampo si ventilava una clamorosa esclusione di Sergej Milinkovic-Savic: noi puntiamo comunque sulla titolarità del serbo, ma nel caso in cui Sarri lo faccia partire dalla panchina il principale candidato a prenderne il posto sarebbe Matias Vecino, con la conferma di Cataldi in cabina di regia e di Luis Alberto spostato sul centrosinistra. In difesa un altro grande ex come Alessio Romagnoli comanderà il reparto con la collaborazione di Casale; ballottaggi aperti sulle corsie dove Manuel Lazzari sposterebbe Marusic a sinistra, in alternativa l’ex della Spal andrà in panchina e dunque Marusic giocherà sulla destra con Hysaj invece titolare sulla mancina, in porta chiaramente ci sarà Provedel.

GLI 11 DI MOURINHO

La formazione di José Mourinho per Lazio Roma non riserva alcuna sorpresa: sarà il solito 3-4-1-2 che può diventare 3-4-2-1 a seconda della posizione di Dybala, che parte affiancato ad Abraham ma poi si abbassa sulla linea di Lorenzo Pellegrini per andare a giocare il pallone. Kumbulla è squalificato, Diego Llorente non al top: nessuno dei due comunque avrebbe avuto possibilità di prendere il posto in una linea difensiva ormai consolidatissima, che prevede Smalling al centro con Gianluca Mancini e Ibañez ai suoi lati, mentre in porta ci sarà Rui Patricio. A centrocampo invece Matic è ormai diventato titolare; rientra Cristante dalla squalifica e si prende la cabina di regia, se vogliamo un minimo dubbio potrebbe esserci sulle fasce laterali perché Karsdorp insidia Zalewski, ma l’italo-polacco dovrebbe comunque avere la maglia da titolare nel derby e allo stesso modo Mourinho dovrebbe far giocare Spinazzola a sinistra, in luogo dello stesso Zalewski o di El Shaarawy che comunque sta bene, e potrebbe essere una bella arma per il secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: José Mourinho











