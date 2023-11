PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA/ Diretta tv: c’è il dubbio Luis Alberto (Serie A, 11 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Lazio Roma ci regalano naturalmente spunti molto intriganti a centrocampo, dove per Maurizio Sarri tengono banco soprattutto le precarie condizioni fisiche di Luis Alberto, che da sano sarebbe un sicuro titolare ma in questo momento potrebbe essere scalzato da Kamada; il modulo di riferimento per la Lazio sarà naturalmente il 4-3-3, le altre due maglie dal primo minuto nella mediana della Lazio per il big-match di domani allo stadio Olimpico dovrebbero essere assegnate a Rovella come perno centrale e infine Guendouzi, ma naturalmente tutta l’attesa è per gli sviluppi legati alle condizioni di Luis Alberto.

In casa Roma ecco invece l’ormai consueto folto 3-5-2 adottato da José Mourinho, il quale però ha addirittura tre maglie ancora da assegnare: le certezze sono Paredes in regia e Cristante, al loro fianco resta un posto per Aouar oppure Bove, mentre sulle fasce ci sono ben due ballottaggi verso il derby, cioè Karsdorp-Kristensen per quanto riguarda il posto da esterno destro e naturalmente Spinazzola-Zalewski invece sulla fascia sinistra della Roma. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA IL DERBY?

Le probabili formazioni di Lazio Roma ci avvicinano al derby: partita che si commenta da sola, e che si gioca alle ore 18:00 di domenica 12 novembre per la dodicesima giornata di Serie A 2023-2024. La vigilia è già stata infuocata dal botta e risposta tra gli allenatori; intanto la Lazio ha riscattato il ko di Bologna timbrando una vittoria contro il Feyenoord fondamentale in Champions League, per rimanere a contatto con la qualificazione agli ottavi e soprattutto riprendere fiducia, visto che in campionato al momento le cose non stanno andando ancora così bene e c’è l’assoluta necessità di risalire la corrente quanto prima.

La Roma non sta facendo poi tanto meglio, ma se non altro settimana scorsa ha ribaltato il Lecce nel recupero: sarebbe potuta essere una sconfitta sanguinosissima, invece è arrivato un successo che ha avvicinato le posizioni europee e, restando in clima di derby, portando al sorpasso ai danni dei biancocelesti in classifica. Adesso però dobbiamo concentrarci sulle scelte che gli allenatori potrebbero operare per questa infuocata stracittadina: prendiamoci allora del tempo per fare una rapida ma approfondita analisi sulle probabili formazioni di Lazio Roma.

DIRETTA LAZIO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; questa infatti è una delle sette partite che, nel quadro della dodicesima giornata di Serie A, sono fornite soltanto sulla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza soltanto gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri dovrà rinunciare ancora a Casale in Lazio Roma, quindi il centrale al fianco di Alessio Romagnoli, un ex per il quale il derby è sempre molto sentito, sarà Patric come già martedì sera; Manuel Lazzari giocherà come terzino destro, sull’altro versante tornerà titolare Marusic. A centrocampo c’è ancora qualche dubbio: Luis Alberto è chiaramente il grande intoccabile e domenica pomeriggio sarà regolarmente in campo, poi tutto lascia pensare che Guendouzi sia favorito su Kamada per il ruolo di mezzala sul centrodestra mentre in cabina di regia potremmo vedere Rovella, che si gioca il posto con Cataldi. Il tridente sarà classico: Immobile forse sta giocando meno in questa stagione ma contro la Roma non può che essere lui il titolare al centro dell’attacco, dunque Castellanos si deve accontentare della panchina e come lui Pedro, altro ex della sfida, perché sulle corsie esterne Sarri punterà come sempre su Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra.

LE MOSSE DI MOURINHO

Per Lazio Roma José Mourinho non può cambiare la difesa, visto che Smalling e Kumbulla sono sempre indisponibili: una variante sul tema potrebbe essere quella di arretrare Cristante come già fatto in passato, ma verosimilmente la soluzione dovrebbe essere quella classica e dunque Gianluca Mancini, Diego Llorente e Ndicka schierati in linea a protezione del portiere Rui Patricio. Importante il recupero di Spinazzola, che dovrebbe essere titolare a sinistra; l’alternativa qui è Zalewski ma occhio alla soluzione con El Shaarawy esterno di centrocampo, che sarebbe chiaramente indicativa di un certo atteggiamento. Per quanto riguarda la zona mediana, il ballottaggio è tra Paredes e Edoardo Bove: alla fine come già visto potrebbero giocare entrambi qualora Cristante vada a fare il riferimento in difesa. Karsdorp è in vantaggio su Rasmus Kristensen per la corsia destra, mentre ovviamente ci sono ben pochi dubbi sulla coppia d’attacco: giocheranno Dybala e Romelu Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho











