Probabili formazioni Lazio Roma/ Diretta tv, pochi dubbi verso il derby (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: CHI GIOCA IL DERBY?

Con le probabili formazioni di Lazio Roma possiamo parlare del derby della capitale, valido per la 18^ giornata della Serie A 2020-2021: la super sfida rappresenta anche l’inizio del turno visto che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 15 gennaio. Si affrontano due squadre in salute, che però hanno un rendimento opposto rispetto alla passata stagione: ovvero, in questo momento fanno meglio i giallorossi che, grazie al pareggio contro l’Inter, hanno prolungato il momento positivo e non si sono staccati troppo dalla vetta, mantenendo il terzo posto e i 3 punti di ritardo dai nerazzurri. La Lazio però, dopo una partenza complessa dovendo gestire anche la Champions League (che tornerà a febbraio), sembra essere in netta ripresa: la vittoria contro il Parma le ha permesso di rimanere vicina alle migliori, la distanza c’è tutta e forse quest’anno lo scudetto è una chimera ma di sicuro si sta vedendo il potenziale che i biancocelesti possono esprimere. Ci attende una partita splendida, ma dovremo aspettare venerdì sera: intanto, possiamo fare una valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Roma.

LAZIO ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Roma verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport Serie A, disponibile al numero 202 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

GLI 11 DI INZAGHI

Pochi dubbi per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Lazio Roma: con Fares e Joaquin Correa ancora ai box, così come Strakosha che si è fermato subito dopo il rientro, nel 3-5-2 per il derby giocheranno i soliti noti. Ovvero, in porta ci sarà Reina che verrà protetto da una difesa comandata da Acerbi, con Stefan Radu in vantaggio su Hoedt e Luiz Felipe che, nel momento in cui è tornato al 100%, si è ripreso la maglia da titolare che aveva già l’anno scorso. A sinistra sarà ancora Marusic a fare tutta la corsia, mentre sull’altro versante chiaramente agirà Manuel Lazzari; in mezzo la sorpresa potrebbe essere Escalante, ma con Lucas Leiva in condizione la maglia di perno centrale non è assolutamente in discussione così come non lo sono quelle per le due mezzali, che saranno ancora una volta Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Davanti la Lazio deve stringere i denti: Correa come detto è fuori e Muriqi in questo momento non rappresenta ancora una garanzia, di conseguenza il tandem offensivo sarà formato nuovamente da Immobile e Caicedo con l’ecuadoreno che è tornato in gol nell’ultima giornata, e dunque affronta questo derby con totale fiducia.

LE SCELTE DI FONSECA

Nelle probabili formazioni di Lazio Roma scopriamo che Paulo Fonseca dovrebbe ritrovare Federico Fazio e Pedro, ma entrambi paiono comunque destinati alla panchina. Non c’erano comunque dubbi per il difensore argentino, mentre lo spagnolo lascerà ancora campo a Lorenzo Pellegrini che avanza il suo raggio d’azione affiancando Mkhitaryan come supporto di Dzeko – naturalmente prima punta senza discussioni, con Borja Mayoral pronto a uno spezzone – il che lascia libera una maglia in mezzo. Con Veretout certo del posto, il ballottaggio riguarda ancora Villar e Cristante: salgono le quotazioni dell’ex Atalanta il cui ingresso ha aiutato la Roma a pareggiare contro l’Inter, ma la sensazione è che Fonseca gli preferirà nuovamente il giovane spagnolo. Sulle corsie ha pienamente recuperato Spinazzola che ha già giocato titolare domenica; sull’altro versante ci sarà il ritrovato Karsdorp, che sembrava fuori dal progetto giallorosso e invece è stato valorizzato dal tecnico portoghese, e viaggia in vantaggio su Bruno Peres. Pochi dubbi per quanto riguarda il terzetto difensivo: scalpita Kumbulla ma Ibanez, Smalling e Gianluca Mancini sono in netto vantaggio. Mirante potrebbe tornare a sedersi in panchina, ma sarà ancora Pau Lopez a difendere i pali giallorossi nel derby.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

A disposizione: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Cataldi, D. Anderson, A. Pereira, Muriqi

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Strakosha, Fares, Lulic, J. Correa

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Farelli, Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, A. Diawara, Cristante, Carles Pérez, Pastore, Pedro, Borja Mayoral

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Santon, Calafiori, Zaniolo

