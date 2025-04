PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: SCELTE DELICATE PER IL DERBY

Marco Baroni e Claudio Ranieri hanno ancora dubbi da sciogliere, saranno quindi significative le probabili formazioni Lazio Roma in vista del derby che sarà il piatto forte serale della domenica di Serie A. Particolarmente delicata è la situazione della Lazio, un po’ in riserva dopo tanti ottimi mesi: la vittoria a Bergamo aveva segnato un rilancio che però rischia di essere subito frenato dal ko in Norvegia per l’Europa League, una trasferta faticosa che potrebbe lasciare strascichi verso il derby.

Da questo punto di vista sta certamente meglio la Roma: il pareggio contro la Juventus ha chiuso la striscia di vittorie ma non certamente l’ottimo periodo dei giallorossi, che sono in grande rimonta, puntano al sorpasso in classifica e nel mirino hanno il quarto posto, che sarebbe clamoroso per chi fino a dicembre navigava in pessime acque. Potrebbe essere decisivo ogni dettaglio, a partire dalla scelta dei titolari per le probabili formazioni Lazio Roma…

QUOTE E PRONOSTICO: INCERTEZZA TOTALE

Il pronostico sul derby Lazio Roma è sempre complicato, le quote Snai non si sbilanciano assegnando il valore di 2,60 al segno 2, mentre poi si sale ma davvero di poco per le altre due possibilità: il segno 1 è infatti quotato a 2,85, infine un pareggio all’Olimpico varrebbe 2,95.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

PER BARONI MOLTO DIPENDE DA CASTELLANOS

Castellanos è sulla via del pieno recupero, ma sarà già titolare nel derby? Questo è il dilemma di Marco Baroni per le probabili formazioni Lazio Roma. In alternativa sarebbe Dia ad avanzare centravanti nel 4-2-3-1 biancoceleste, l’ex Salernitana dovrebbe in ogni caso giocare, sulla trequarti candidature forti anche per Isaksen e Zaccagni ma senza sottovalutare Dele-Bashiru e Tchaouna. In mediana ecco Guendouzi (squalificato a Bergamo) insieme a Rovella, mentre in difesa possibile ballottaggio a sinistra fra Pellegrini (favorito) e Lazzari a sinistra per completare la linea davanti a Provedel con Marusic, Gila e Romagnoli.

DUE BALLOTTAGGI PER RANIERI

Claudio Ranieri ha invece due ballottaggi di rilievo nelle probabili formazioni Lazio Roma. Difesa a tre davanti a Svilar con Mancini e N’Dicka che sembrano sicuri del posto, l’ultima maglia disponibile è invece contesa fra Celik e Hummels, scelta dalla quale dipenderà anche il posizionamento di Mancini. A centrocampo invece c’è da stabilire chi tra Paredes e Cristante sarà il perno del gioco giallorosso, affiancato da Koné, con Saelemaekers e Angelino che saranno invece i titolari sulle fasce. Infine, in attacco la soluzione dovrebbe essere quella con la coppia di trequartisti Soulè-Pellegrini alle spalle del centravanti Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.