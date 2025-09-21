Probabili formazioni Lazio Roma, quote e ultime notizie su moduli e titolari per il derby (Serie A, oggi domenica 21 settembre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: SCOPRIAMO CHI GIOCA IL DERBY

Tra gli “ingredienti” del pranzo della domenica ci saranno calciatori, moduli e schemi tattici, le probabili formazioni Lazio Roma infatti ci accompagnano al derby che sarà il lunch match di oggi, domenica 21 settembre 2025, in Serie A. A qualcuno il pranzo potrebbe andare di traverso, altri magari faranno una bella scorpacciata per festeggiare, di certo adesso curiosiamo fra le situazioni delle due squadre, che non ci arrivano al top.

Questo è vero soprattutto per la Lazio di Maurizio Sarri, che infatti ha già perso due partite su tre. All’ Olimpico una bella vittoria contro il Verona, circondata però da due trasferte perdenti, alla prima giornata a Como e poi il ko in casa del Sassuolo nella scorsa giornata, la situazione è potenzialmente già delicata e quindi la Lazio non può sbagliare, perché il derby può valere il rilancio ma anche la crisi.

La Roma di Gian Piero Gasperini aveva invece chiuso agosto alla testa della classifica. La ripartenza è stata però uno stop per i giallorossi che domenica scorsa (sempre all’ora di pranzo) hanno perso in casa contro il Torino, quindi sarà fondamentale non mandare di traverso ai tifosi la seconda domenica consecutiva, anche perché nel derby sarebbe più pesante.

Il confronto fra due allenatori di grande esperienza e che hanno sempre puntato sulla qualità si annuncia senza dubbio intrigante, siamo allora molto curiosi di scoprire tutte le mosse di Sarri e Gasperini, che ora vi presentiamo un po’ più nel dettaglio leggendo le probabili formazioni Lazio Roma…

PRONOSTICO E QUOTE

Incerto per definizione è il derby, con quote molto simili nel pronostico Snai: Lazio Roma potrebbe vedere leggermente favoriti i giallorossi (segno 2 a 2,65), ma il segno 1 è quotato a 2,85 e non cambierebbe molto nemmeno con il pareggio, che varrebbe esattamente 3,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

DUE PUNTI DI DOMANDA PER SARRI

Le condizioni fisiche di Rovella e Castellanos spiccano perché condizioneranno le scelte di Maurizio Sarri nelle probabili formazioni Lazio Roma. Il modulo è il 4-3-3, in porta Provedel e in difesa tutto sembra chiaro, con la presenza di Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares da destra a sinistra; a centrocampo il favorito in cabina di regia potrebbe a questo punto essere Cataldi per i biancocelesti, affiancato dalle mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru. In attacco la certezza è Zaccagni a sinistra, con Dia alternativa a Castellanos come centravanti e un altro ballottaggio a destra Cancellieri-Pedro, con lo spagnolo che è il grande ex del derby.

DYBALA ASSENTE PER GASPERINI

In casa Roma spicca l’assenza di Dybala e allora diciamo subito che El Aynaoui ed El Shaarawy (con il primo favorito) si giocano la maglia al fianco di Soulè nel modulo 3-4-2-1 per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni Lazio Roma. In porta per i giallorossi Svilar; difesa a tre con Hermoso, Mancini e N’Dicka; quello già citato dovrebbe essere l’unico vero dubbio del Gasp e allora ecco a centrocampo da destra a sinistra Wesley, Konè, Cristante e Angelino; sulla trequarti è certo Soulè, infine la prima punta giallorossa nel derby dovrebbe essere Ferguson.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, El Aynaoui; Ferguson. All. Gasperini.