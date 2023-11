Probabili formazioni Lazio Roma/ Quote: quanti dilemmi per Sarri! (Serie A, 12 novembre 2023)

Le probabili formazioni di Lazio Roma ci presentano naturalmente le possibili mosse ma anche i dubbi di Maurizio Sarri e José Mourinho verso il derby allo stadio Olimpico, pezzo forte della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024. La vigilia è già stata infuocata dal botta e risposta tra gli allenatori; intanto la Lazio ha riscattato il ko di Bologna timbrando una vittoria contro il Feyenoord fondamentale in Champions League, dove la qualificazione agli ottavi è adesso un obiettivo concreto, mentre in campionato al momento le cose non stanno andando così bene per i biancocelesti, che devono risalire posizioni.

Vincere il derby naturalmente farebbe benissimo sotto molti punti di vista, ma lo stesso discorso vale per una Roma che settimana scorsa ha ribaltato il Lecce nel recupero: bene i tre punti per restare nelle “posizioni europee” con tanto di sorpasso ai danni dei biancocelesti in classifica che non guasta mai, ma restano i problemi evidenziati poi pure dallo scivolone di Praga in Europa League. Adesso però dobbiamo concentrarci sulle scelte che gli allenatori potrebbero operare e allora diamo spazio all’analisi delle ultime notizie sulle probabili formazioni di Lazio Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lazio Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede comprensibilmente grande incertezza, con i tre segni proposti a quote davvero molto simili: leggermente favorita potrebbe essere la Roma, con il segno 2 quotato a 2,65 mentre poi si sale a 2,95 per il segno 1 sulla vittoria della Lazio oppure a 3,00 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Lazio Roma schiererà davanti a Provedel la coppia difensiva centrale con Romagnoli e Patric; Lazzari giocherà come terzino destro, sull’altro versante Marusic potrebbe farcela ma è in pre-allarme Pellegrini. Discorso simile a centrocampo, dove Luis Alberto sarebbe intoccabile ma resta un margine di dubbio, da ciò dipenderà se Guendouzi e Kamada saranno in ballottaggio oppure giocheranno entrambi, mentre in cabina di regia potremmo vedere Rovella, che si gioca il posto con Cataldi. Il tridente vedrà Immobile al centro dell’attacco dopo aver toccato quota 200 in biancoceleste, l’ex Pedro potrebbe invece approfittare delle difficoltà di Zaccagni a sinistra, con Felipe Anderson invece sicuro a destra.

LE MOSSE DI MOURINHO

Nelle probabili formazioni di Lazio Roma invece José Mourinho non può cambiare la difesa, visto che Smalling e Kumbulla sono sempre indisponibili: Mancini, Llorente e Ndicka saranno quindi schierati a protezione del portiere Rui Patricio. Importante il recupero di Spinazzola, che dovrebbe essere titolare a sinistra essendo favorito su Zalewski. Nel cuore della mediana, il ballottaggio è tra Paredes e Bove per affiancare Aouar e Cristante, che sarà come al solito il punto di riferimento. Karsdorp è in vantaggio su Kristensen per la corsia destra, mentre ovviamente ci sono ben pochi dubbi sulla coppia d’attacco: giocheranno Dybala e Lukaku, sul pieno recupero dell’argentino infatti non dovrebbero esserci dubbi per questo derby.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.











