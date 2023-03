Probabili formazioni Lazio Roma/ Quote: Sarri valuta il falso nueve (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: LE POSSIBILI SCELTE PER IL DERBY

La 27a giornata di Serie A propone per la domenica pomeriggio l’acerrimo derby della Capitale. Prima di concentrarsi sulle probabili formazioni di Lazio Roma sono da analizzare lo stato fisico e mentale delle due compagini, entrambe reduci ma con diverso epilogo dalle rispettive competizioni europee. Gli uomini di Josè Mourinho hanno avuto la meglio sulla Real Sociedad nel doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League, ma in campionato la strada è in salita. I giallorossi faticano a trovare la giusta continuità di risultati come testimoniato dall’ultima debacle in casa contro il Sassuolo (3-4).

La Lazio arriva forse allo scontro con la Roma con un desiderio di rivalsa maggiore; la delusione in Conference League con l’eliminazione agli ottavi di finale contro l’AZ Alkmaar potrebbe essere uno stimolo in più per gli uomini di Maurizio Sarri. Con due punti di vantaggio sui giallorossi ed a -1 dall’Inter, i biancocelesti occupano un dignitoso terzo posto e il filotto di 4 risultati utili ( al netto della clamorosa vittoria ai danni del Napoli – fa ben sperare i tifosi della Lazio. Oltre alle valutazioni sul momento calcistico delle due squadre, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni di Lazio Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per Lazio Roma appare combattuto anche secondo le quote dei bookmakers. Osservando le proposte dell’agenzia di scommesse Snai sembra plausibile qualsiasi risultato. La vittoria dei biancocelesti, e dunque il segno 1, presenta praticamente il medesimo valore del segno 2 in favore dei giallorossi: 2.85 contro 2.80. Stesso discorso per il pareggio e dunque il segno X che si attesta a 2.90.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE SCELTE DI MAURIZIO SARRI

Per le probabili formazioni di Lazio Roma le idee di Maurizio Sarri sembrano già piuttosto chiare. L’infortunio di Immobile e la squalifica di Matias Vecino portano il tecnico verso scelte quasi obbligate, salvo un paio di ballottaggi tra difesa e centrocampo. Tra i pali confermato Provedel con davanti Casale e Romagnoli e con i braccetti di difesa Marusic a destra e Hysaj a sinistra. Il 4-3-3 della Lazio potrebbe completarsi con il solido centrocampo composto da Milinkovic Savic, Cataldi e Luis Alberto, la novità riguarda invece l’attacco. Sugli esterni possibile Pedro a destra e Zaccagni a sinistra; Felipe Anderson potrebbe tornare a vestire invece i panni di falso nueve in assenza di un attaccante di ruolo.

I POSSIBILI UNDICI DI JOSE’ MOURINHO

Maggiori sono i dubbi in casa Roma rispetto alla formazione; Josè Mourinho conferma tutto l’assetto difensivo, da Rui Patricio tra i pali ai centrali Ibanez, Smalling e Mancini. A centrocampo ballottaggio tra Matic e il recuperato Wijnaldum, al quale però manca ancora un buon minutaggio. Il 3-4-2-1 dei giallorossi si completa con Cristante a fare da collante tra difesa e centrocampo, con il supporto di Spinazzola sulla corsia di sinistra e Zalewski sulla destra. Sulla trequarti pochi dubbi, Dybala e Pellegrini dovrebbero giocare in supporto della punta svariando anche sugli esterni. Ballottaggio in corso per l’alfiere da scegliere; Abraham dovrebbe aver smaltito i problemi fisici e si gioca il posto con Andrea Belotti, anche lui non proprio al top della forma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic; Casale; Romagnoli; Hysaj; Milinkovic Savic; Cataldi; Luis Alberto; Pedro; Felipe Anderson; Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez; Smalling; Mancini; Spinazzola; Matic; Cristante; Zalewski; Dybala; Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.











