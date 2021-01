Probabili formazioni Lazio Roma/ Quote, spazio per Pau Lopez tra i pali? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Lazio e Roma, big match in programma oggi alle ore 20.45 tra le mura dell’Olimpico e pure sfida che aprirà la 18^ giornata del campionato della Serie A. Siamo dunque impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Inzaghi come di Fonseca per questo derby, sempre caldissimo e dove pure verranno messi in palio tre punti fondamentali. Alla vigilia del turno infatti sappiamo bene che la Lazio è particolarmente avida di vincere oggi: oltre al prestigio di fare proprio il Derby della Capitale, vi è infatti la necessità di dare seguito alla buona striscia di risultati appena inaugurata e dunque di incamerare punti utili per riagganciare le altre big in cima alla classifica di campionato. Dopo i successi conseguiti su Fiorentina e Parma negli ultimi turni, la squadra di Inzaghi deve dimostrare di aver superato le difficoltà della prima parte della stagione e di saper fare il passo in più, che serve per ritornare in vetta. Non mento motivati oggi saranno chiaramente di giallorossi di Mister Fonseca: la Roma, pure sempre alle prese con assenze e infortuni, sta vivendo un ottimo momento di forma e di risultati ed è tanta la voglia di rimanere entro la top four della Serie A. Come è noto è la Champions il primo obbiettivo in stagione del tecnico lusitano e per raggiungerlo, serve fare bene anche in questi big match, dal grande peso morale. Andiamo allora a vedere come i due allenatori hanno preparato questo incontro così intenso, esaminando le mosse per le probabili formazioni di Lazio Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Fissare un pronostico netto per un Derby, specie se poi è quello della Capitale , è opera quasi impossibile: pure alla vigilia il portale Snai concede ai giallorossi maggiori chance di vittoria. Vediamo infatti che nell’1×2 della partita, la vittoria della Lazio è stata data a 2.90, contro il più basso 2.30 segnato per il successo della Roma: il pareggio invece pagherà la posta a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per affrontare il gigante giallorosso Inzaghi chiaramente non si discosterà dal classico 3-5-2 ricco di titolari, i quali pure hanno beneficiato di un poco di riposo extra (il club non ha disputato a metà settimana il turno di Coppa Italia). Per le probabili formazione del Derby dunque il tecnico non potrà prescindere in attacco da quello che è il suo bomber migliore, Ciro Immobile (a segno in 5 delle ultime sei partite): al suo fianco si giocherà le sue carte Caicedo (a segno col Parma pochi giorni fa). Alle spalle degli attaccanti sarà poi reparto a cinque dove vedremo confermati al centro i soliti Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto: in corsia sarà spazio per Lazzari e Marusic. Poche novità poi in difesa: complici alcune assenze di peso, oggi la maglia dei titolari cadrà sulle spalle di Luiz Felipe, Acerbi e Radu.

LE SCELTE DI FONSECA

Anche Fonseca pare avere le idee chiare per le probabili formazioni di Lazio Roma, tenuto conto che neppure la Lupa in settimana è stata impegnata in Coppa: fissato il 3-4-2-1 come modulo, ecco che il tecnico confermerà gran parte dei titolari visti in campo nelle ultime sfide. Partendo dall’attacco vediamo infatti che oggi non si potrà rinunciare al capitano Edin Dzeko, in prima punta e accompagnato sull’esterno al duo Mkhitaryan-Pellegrini: per il centrale classe 1996 ancora l’avanzamento in attacco, visto che Pedro non è ancora al top della condizione. Di conseguenza nella mediana a 4 sarà di nuovo spazio dal primo minuto per Villar, in coppia con Veretout, mentre sui corridoi si faranno trovare pronti dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp: occhio però a Cristante, pronto dalla panchina. Nessun dubbio infine in difesa, tenuto poi conto che Mirante potrebbe non venir ancora arrischiato da titolare: sarà Pau Lopez a fare da guardia allo specchio e davanti al numero 1 sarà spazio per Ibanez, Smalling e Mancini (questo poi fresco di gol contro l’Inter nell’ultimo turno).

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Reina; L Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, L Leiva, L Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA