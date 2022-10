Probabili formazioni Lazio Sturm Graz/ Diretta tv, si rivede Casale? (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STURM GRAZ: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Andando a leggere le probabili formazioni di Lazio Sturm Graz parliamo della partita che si gioca per la quarta giornata nel gruppo F di Europa League 2022-2023: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 13 ottobre, e allo stadio Olimpico si riparte da una situazione di equilibrio totale. Una settimana fa in Austria è finita senza reti; clamorosamente, con il pareggio anche nell’altro match del girone, abbiamo una classifica con Lazio, Sturm Graz, Feyenoord e Midtjylland tutte a 4 punti, incertezza assoluta e dunque uno scenario che al momento ci dice pochissimo circa le reali possibilità di qualificazione.

Certo la Lazio, che peraltro lunedì sera ha schiantato la Fiorentina all’Artemio Franchi, può sfruttare il fatto di avere due gare su tre in casa; questo però potrebbe non bastare, perché come visto i rapporti di forze si sono già azzerati. Sarà interessantissimo assistere alla partita di domani sera, con la speranza ovviamente che i biancocelesti facciano risultato pieno; aspettando che si giochi, possiamo valutare in maniera più dettagliata quelle che saranno le scelte operate dai due allenatori per lo stadio Olimpico, leggendo insieme le probabili formazioni di Lazio Sturm Graz.

LAZIO STURM GRAZ DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sturm Graz sarà su Tv8, dunque un appuntamento in chiaro per tutti per questa partita di Europa League che, come di consueto, su questa emittente potrà essere seguita anche in mobilità visitando senza costi aggiuntivi il sito www.tv8.it. Naturalmente, come abbiamo imparato nel corso della stagione, il match di Europa League sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno quindi usufruire del loro decoder o servirsi della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STURM GRAZ

I DUBBI DI SARRI

Per Lazio Sturm Graz Maurizio Sarri potrebbe modificare parecchio rispetto al colpo di Firenze: verosimilmente in attacco lascerà le cose invariate se non per la consueta staffetta Pedro-Felipe Anderson, con lo spagnolo che potrebbe essere titolare, mentre Immobile e Zaccagni dovrebbero esserci. In porta come sempre giocherà Provedel, davanti a lui possibile conferma per uno tra Alessio Romagnoli e Patric o magari per entrambi, perché il secondo dei due può essere dirottato sulla corsia destra favorendo così l’ingresso in campo di Casale o Mario Gila (difficile invece che i due giochino insieme). Per quanto riguarda la sinistra, ci aspettiamo che sia titolare Hysaj; a centrocampo giocherà Luis Alberto, nuovamente sacrificato in campionato ma ancora una volta capace di segnare dalla panchina; come regista avremo Cataldi (due giorni fa ha giocato Marcos Antonio), poi Sergej Milinkovic-Savic resta comunque favorito su Matias Vecino per l’altra maglia di mezzala.

GLI 11 DI ILZER

Christian Ilzer deve rinunciare a Gazibegovic, dunque per Lazio Sturm Graz il terzino destro potrebbe essere Oroz, che agirebbe adattato completando una difesa che prevede Schnegg a sinistra e due centrali in Wuthrich e Borkovic, con Siebenhandl a proteggere la porta. A centrocampo come sempre sarà Gorenc Stankovic a tenere le fila del discorso partendo in posizione centrale, davanti alla difesa; Hierlander e Kiteishvili sono favoriti per agire come mezzali, mentre il perno alto di un reparto posizionato a rombo sarà come di consueto Horvat. Da capire invece i due attaccanti dello Sturm Graz: all’andata Ilzer ha optato per una prima punta come Albian Ajeti affiancandogli un giocatore di movimento come Boving, che è di fatto un esterno offensivo. Possibile che questa soluzione sia ripetuta, le alternative restano comunque Sarkaria e Emegha, titolari nell’ultima di campionato, oltre a Jantscher.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STURM GRAZ: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Patric, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Oroz, Wuthrich, Borkovic, Schnegg; Hierlander, G. Stankovic, Kiteishvili; Horvat; Al. Ajeti, Boving. Allenatore: Christian Ilzer











