Probabili formazioni Lecce Inter/ Quote, altro ballottaggio Godin-Bastoni

Lecce Inter si gioca alle ore 15.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per una partita della ventesima giornata di Serie A, prima del girone di ritorno. Gli obiettivi di Fabio Liverani e Antonio Conte sono opposti ma altrettanto importanti, la salvezza e lo scudetto. La posizione del Lecce si fa critica dopo la sconfitta di Parma, l’Inter invece è reduce dal pareggio contro l’Atalanta che ha fatto sfumare il titolo d’inverno. I nerazzurri dunque vogliono tornare alla vittoria, ma i padroni di casa hanno bisogno di un risultato di prestigio che sarebbe utilissimo anche per il morale. Con queste stuzzicanti premesse, andiamo allora subito a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lecce Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lecce Inter, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Ospiti nettamente favoriti, con il segno 2 proposto alla quota di 1,30. Si sale poi a 5,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria casalinga del Lecce varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

LE MOSSE DI LIVERANI

Nelle probabili formazioni di Lecce Inter spiccano tra i pugliesi di Fabio Liverani alcuni giocatori acciaccati, che inducono a scelte diverse perché contro l’Inter servono naturalmente giocatori al top della condizione per reggere l’urto nerazzurro. Il mister dovrebbe dunque ricorrere a un 4-3-1-2 in cui Dell’Orco e Meccariello si contendono la maglia da terzino sinistro per completare una difesa formata per il resto dall’ex Donati, Lucioni e Rossettini davanti al portiere Gabriel. Tutto dovrebbe essere chiaro a centrocampo, dove ci attendiamo titolari Petriccione, Tachtsidis e Deiola, c’è invece ancora molta attesa circa le scelte di Liverani in attacco. La certezza nel reparto offensivo è Mancosu, che sarà il trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da due fra Babacar, Falco e Lapadula, che forse dei tre è quello a maggior rischio di finire in panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Per quanto riguarda invece i nerazzurri, nelle probabili formazioni di Lecce Inter spiccano per Antonio Conte i ritorni di Skriniar e Barella dopo le squalifiche. In difesa dunque si profila l’ennesimo ballottaggio Godin-Bastoni per affiancare lo slovacco e De Vrij davanti ad Handanovic, che non ha perso minuti nemmeno in Coppa Italia, mentre a centrocampo potremmo rivedere il terzetto titolare di inizio stagione formato appunto da Barella con Brozovic e Sensi, mentre Gagliardini sarà la prima alternativa in caso di necessità considerando che i due azzurri sono reduci da infortuni significativi. Sulle fasce dovrebbero agire Candreva a destra e Biraghi a sinistra, nessun dubbio invece naturalmente davanti, dove Lukaku e Lautaro Martinez sono intoccabili dall’alto dei loro fenomenali numeri stagionali.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani.

A disposizione: Vigorito, Gallo, Riccardi, Rispoli, Vera, Meccariello, Majer, Shakhov, Lapadula, Dubickas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calderoni, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Godin, Dimarco, Ranocchia, Asamoah, Gagliardini, Vecino, Borja Valero, Lazaro, Sanchez, Esposito.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: D’Ambrosio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA