Probabili formazioni Lecce Inter/ Quote: assenze per Baroni (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Lecce Inter ci accompagnano verso la partita che allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare apre la Serie A per i neopromossi giallorossi di Marco Baroni e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Per il Lecce sarà quindi una festa, subito un match contro una big del nostro calcio per festeggiare il ritorno nel massimo campionato dopo la promozione dello scorso maggio: il Lecce potrà contare sul grande entusiasmo e su una cornice di pubblico certamente notevole per cercare di fare subito l’impresa da ricordare.

L’Inter invece riparte dal secondo posto dello scorso campionato più le due coppe messe in bacheca: bilancio agrodolce, non negativo ma che ha lasciato l’amaro in bocca, dal momento che lo scudetto era senza dubbio raggiungibile. Il ritorno di Lukaku potrebbe aiutare, di certo servirà partire subito con il piede giusto contro una neopromossa. Adesso però non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprire quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Lecce Inter a poche ore da questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Lecce Inter. Sono certamente favoriti per la vittoria gli ospiti: il segno 2 è quindi quotato a 1,30, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Lecce ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 9,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto ai precedenti ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 5,50.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER

LE MOSSE DI BARONI

Le probabili formazioni di Lecce Inter dovrebbero riservarci un modulo 4-3-3 per i padroni di casa allenati da Marco Baroni. In porta giocherà il nuovo acquisto Falcone; ci sono però problemi in difesa a causa delle assenze di Tuia e Dermaku, ci attendiamo allora titolari Gendrey, Cetin, Blin e uno tra Frabotta e Gallo da destra a sinistra; più incertezza a centrocampo, dove Hjulmand dovrebbe essere la certezza al pari di Bistrovic, mentre Helgason sembra favorito su Gonzalez, stante le condizioni incerte di Askildsen; infine il tridente offensivo del Lecce dovrebbe prevedere Strefezza a destra, Ceesay come prima punta e Di Francesco nei panni di ala sinistra per i pugliesi.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Lecce Inter vedranno Simone Inzaghi affidarsi al suo ormai ben collaudato modulo 3-5-2. Nonostante l’arrivo di Onana, non dovrebbe esserci alcun dubbio nel reparto arretrato, con Handanovic in porta e davanti a lui il classico terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni; possibili ballottaggi sulle fasce invece, con Dumfries favorito su Bellanova a destra e Gosens su Darmian a sinistra. In mezzo al campo ecco Barella, prudenza invece per l’acciaccato Brozovic e quindi dovrebbe giocare Asllani tra il sardo e Calhanoglu, favorito su Mkhitaryan; infine, in attacco torna la LuLa con Lukaku e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE INTER: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











