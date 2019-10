Probabili formazioni Lecce Juventus/ Diretta tv, limitato turnover per Sarri?

Si accenderà solo domani alle ore 15,00 tra le mura dello stadio Via del Mare la sfida di Serie A tra Lecce e Juventus: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni che domani saranno in campo. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Sarri per le probabili formazioni di Lecce Juventus: il tecnico della Vecchia Signora infatti domani dovrà fare attenzione a dosare le forze dei suoi dopo il duro impegno in Champions league con il Lokomotiv Mosca e in vista pure di altri grandi impegni in campionato. Pure il tecnico non potrà presentarsi a tale trasferta senza alcuni titolari, considerato che la Juventus vuole assolutamente confermarsi in vetta alla classifica del campionato. Ci attenderemo invece solo titolari tra i giallorossi per le probabili formazioni di Lecce Juventus: dopo il pari con il Milan, Liverani punta al colpaccio. Andiamo allora ad esaminare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Lecce Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Lecce Juventus sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Uno (al canale 201) e Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS

LE MOSSE DI LIVERANI

Per le probabili formazioni di Lecce Juventus, il tecnico dei giallorossi Liverani (pur in tribuna perchè squalificato) non rinuncerà al classico 4-3-2-1 già ampiamente visto, dove la maggior parte delle maglie a disposizione è già stata assegnata. Ecco quindi che domani vedremo tra i pali Gabriel, con di fronte il duo centrale in difesa con Rossettini e Lucioni, mentre saranno Meccariello e Calderoni ad agire ai lati. Scelte ben chiare anche per la mediana del Lecce con Tachtsidis in pole su Petriccione per la cabina di regia: ai lati non dovrebbero poi mancare Majer e Tabanelli. Non vi sono poi grandi dubbi anche in attacco, dove come esterni agiranno Mancosu e Falco, mentre Babacar sarà la prima punta. Attenzione però a Farias, non al top della condizione ma sempre un ballottaggio per una maglia.

LE SCELTE DI SARRI

Sono invece diversi i ballottaggi che si accendono in casa della Vecchia Signora per la sfida di domani pomeriggio al Via del Mare: pure Sarri non farà ancora a meno del classico 4-3-1-2 visto nelle ultime uscite. Ecco che allora il primo dubbio si pone tra i pali: confermare un affaticato Szczesny o puntare su Buffon ancora una volta? Difficile dirlo, ma in ogni caso di fronte al numero 1 domani vedremo al centro della difesa il duo Bonucci-De Ligt, con Danilo e De Sciglio titolari ai lati. Sono possibili poi novità e ballottaggi anche in mediana, anche se certo pare difficile rinunciare a Pjanic, come anche a Khedira: Rabiot potrebbe allora completare il reparto. Nel nono turno poi non possiamo escludere un poco di riposo per Cr7 come per Ramsey, le cui condizioni sono ancora in bilico: in tal senso vedremo Bernardeschi sulla tre quarti, con Higuain e Dybala prime punte.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-2-1): 21 Gabriel; 16 Meccariello, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 23 Tabanelli, 77 Tachtsidis, 37 Majer; 8 Mancosu, 10 Falco; 30 Babacar All. Liverani

JUVENTUS (4-3-1-2) 77 Buffon; 13 Danilo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, De Sciglio; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 6 Khedira; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 21 Higuain All. Sarri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA