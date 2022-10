Probabili formazioni Lecce Juventus/ Quote: la “strana coppia” davanti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Lecce Juventus presentiamo la partita che stasera in Puglia per la dodicesima giornata di Serie A sarà molto delicata per entrambe le squadre. Il Lecce di Marco Baroni cercherà di approfittare delle note difficoltà della Juventus in questo periodo per ottenere un risultato di prestigio che farebbe bene sia alla classifica sia al morale dei salentini, reduci dalla sconfitta sul campo del Bologna anche se la situazione di classifica non è del tutto negativa considerando la salvezza naturalmente come obiettivo pugliese. Il Lecce è già stato capace di fermare il Napoli, chissà se farà un altro exploit contro la Juventus.

La trasferta nel Salento invece segnerà per i bianconeri di Massimiliano Allegri l’ennesimo tentativo di ripartenza. Il successo nel derby contro il Torino e la larga vittoria contro l’Empoli hanno migliorato la situazione almeno nella classifica di Serie A, ma poi naturalmente la sconfitta contro il Benfica ha sancito la matematica certezza dell’eliminazione in Champions League con una giornata d’anticipo e di conseguenza la situazione è tornata a farsi delicata per i bianconeri. Consolidare la ripartenza almeno in campionato a questo punto è obiettivo irrinunciabile per non vanificare la stagione ancora prima dei Mondiali. Tutto questo premesso, ecco quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lecce Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Lecce Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I favoriti per la vittoria sono gli ospiti bianconeri e il segno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si raggiungerebbe quota 3,55 con un pareggio (naturalmente segno X) e una vittoria del Lecce varrebbe infine ben 5,25 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS

LE MOSSE DI BARONI

Parlando delle probabili formazioni di Lecce Juventus, ecco che l’allenatore di casa Marco Baroni sembra avere dubbi soprattutto per quanto riguarda la difesa dei giallorossi salentini. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 e davanti al portiere Falcone ecco che Pongracic o Gendrey saranno il terzino destro, ma il secondo potrebbe anche accentrarsi e affiancare Baschirotto, aprendo dunque un ballottaggio anche con Umtiti nel cuore della difesa del Lecce, che sarà poi completata da Pezzella a sinistra. A centrocampo dovremmo vedere Gonzalez e Hjulmand, mentre la terza maglia a disposizione è in bilico tra Askildsen e Bistrovic; infine, non dovrebbero esserci dubbi sul tridente d’attacco del Lecce, con Strefezza a destra, Ceesay centravanti e Banda ala sinistra.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Lecce Juventus dovrebbero vedere Massimiliano Allegri intenzionato a schierare un modulo 3-5-2. Pure per la Juventus al centro dell’attenzione c’è la difesa dopo il disastro di Lisbona, davanti a Szczesny potrebbe ritrovare posto Rugani con Bonucci e Danilo, mentre la prima alternativa dovrebbe essere Alex Sandro. Sembra invece tutto molto più chiaro da centrocampo in su: ecco allora Cuadrado come esterno destro del centrocampo bianconero, che vedrà poi titolari McKennie, Locatelli in cabina di regia, Rabiot e infine Kostic sulla corsia di sinistra; infine, considerate le noie muscolari che affliggono Vlahovic, ecco che in attacco potremmo vedere la “strana coppia” composta da Milik e Kean.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE JUVENTUS: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.











