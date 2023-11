Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: Chukwueze per Pulisic (Serie A, oggi 10 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Studiando le probabili formazioni di Lecce Milan ci avviciniamo alla partita che si gioca al Via del Mare, alle ore 15:00 di sabato 11 novembre: uno degli anticipi nella dodicesima giornata di Serie A 2023-2024 è una sfida delicata per i rossoneri, che martedì sera hanno fatto il grande colpo battendo il Psg a San Siro e si sono rimessi in corsa per gli ottavi di Champions League. Adesso il Milan ha bisogno di ritrovare la strada in campionato, dove è reduce da un punto in tre partite con il brutto ko interno contro l’Udinese: il rischio è quello di mettere in discussione anche il quarto posto.

Il Lecce continua a fare un campionato interessante: per il momento i salentini si stanno tenendo lontani dai guai anche se certamente hanno bisogno di riscatto, perché contro la Roma erano in vantaggio fino al 91’ minuto ma hanno clamorosamente perso, gettando alle ortiche una bella occasione. Il Lecce resta comunque una squadra che sa giocare a calcio come dimostrato anche domenica scorsa; adesso noi vedremo in che modo i due allenatori disporranno le loro squadre sul terreno di gioco, e dunque ci possiamo prendere del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Lecce Milan.

La diretta tv di Lecce Milan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; questa infatti è una delle sette partite che, nel quadro della dodicesima giornata di Serie A, sono fornite soltanto sulla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza soltanto gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

Sono sempre Dermaku e Corfitzen gli indisponibili di casa giallorossa per Lecce Milan: Roberto D’Aversa ovviamente continua a puntare sul 4-3-3 nel quale Almqvist e Banda appaiono favoriti su Strefezza per giocare come esterni di un tridente che naturalmente sarà completato dal montenegrino Krstovic. Scala a centrocampo Kaba, che sarà uno dei due interni: l’altro dovrebbe essere Rafia che è in vantaggio sulla concorrenza di Oudin e Joan Gonzalez, poi dovremmo vedere Ramadani schierato in cabina di regia. Per quanto riguarda la difesa, potrebbe esserci un cambio rispetto alla partita contro la Roma: sulla fascia sinistra infatti Antonino Gallo si prepara a tornare titolare, a destra giocherà regolarmente Gendrey mentre in mezzo avremo la solita coppia formata da Baschirotto e Pongracic, con Wladimiro Falcone che cercherà conferme dopo aver parato un rigore a Romelu Lukaku, purtroppo poi rivelatosi inutile ai fini del risultato all’Olimpico.

Pioli non dovrebbe rischiare Pulisic in Lecce Milan: lo statunitense è affaticato e dunque nel tridente offensivo dovrebbe cedere il posto a Chukwueze, che giocherebbe largo a destra completando il reparto con Giroud e Rafael Leao, i due marcatori nella vittoria contro il Psg. A centrocampo invece, aspettando come sempre il rientro di Bennacer, in cabina di regia abbiamo Adli che può avere l’occasione, e al momento è favorito su Krunic; importantissimo il rientro di Loftus-Cheek che deve mettere un po’ di minuti nelle gambe, a questo punto se avvicendamento sarà potrebbe riguardare Reijnders, che è insidiato da Musah e potrebbe avere un turno di riposo. Per quanto riguarda la difesa, in mezzo scelte obbligate: Kjaer è in dubbio, Pellegrino è infortunato e Kalulu, sfortunatissimo, tornerà in primavera. Spazio allora alla coppia centrale formata da Thiaw e Tomori, ovviamente a protezione di Maignan; Calabria sarà come sempre il terzino destro, Theo Hernandez giocherà a sinistra.

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli











