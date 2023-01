Probabili formazioni Lecce Milan/ Diretta tv: Tonali è out, c’è Pobega (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Nelle probabili formazioni di Lecce Milan studiamo le scelte che i due allenatori potrebbero operare per la partita che si gioca al Via del Mare alle ore 18:00 di sabato 14 gennaio. Siamo nella 18^ giornata di Serie A 2022-2023: i rossoneri, che mercoledì sono stati impegnati in Coppa Italia, vogliono immediatamente ripartire dopo il pareggio beffardo contro la Roma, due gol di vantaggio scialacquati nei minuti finali e il Napoli che è scappato nuovamente a +7, e la Juventus che ha operato l’aggancio al secondo posto ad una squadra che sembra avere meno fame dello scorso anno, oltre che qualche problema strutturale.

CALCIOMERCATO LECCE NEWS/ Il Milan segue con interesse Colombo e Gonzalez

Per il Lecce invece è un momento straordinario: a La Spezia i salentini hanno pareggiato, spezzando la serie di tre vittorie ma comunque mantenendo un passo che ha consentito loro di salire a +10 sulla zona retrocessione, margine certamente da difendere nel girone di ritorno ma assolutamente ottimo per la neopromossa, che sta lentamente trovando il ritmo giusto. Valutiamo allora quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita del Via del Mare: mentre aspettiamo che arrivi sabato pomeriggio leggiamo insieme i due potenziali undici nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Lecce Milan.

Diretta/ Spezia Lecce (risultato finale 0-0): un punto che soddisfa entrambe

DIRETTA LECCE MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Milan sarà trasmessa su Zona DAZN: il canale è presente al numero 214 del bouquet della televisione satellitare, ma chiaramente per accedervi attraverso il decoder bisognerà essere clienti sia di Sky che della stessa DAZN. L’alternativa naturalmente rimane quella di seguire la partita in diretta streaming video: DAZN fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma dei match di Serie A, per visionare le immagini dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Juventus Lecce Primavera (risultato finale 0-0): equilibrio e parità!

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

LE SCELTE DI BARONI

Naturalmente Marco Baroni si affida al solito 4-3-3 in Lecce Milan: in porta avremo un Wladimiro Falcone il cui rendimento è per ora ottimo, poi una difesa con Baschirotto e Umtiti (finalmente rilanciato) a fare da centrali mentre come terzini dovrebbero operare Gendrey a destra e Gallo a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, da valutare il ballottaggio tra Maleh e Juan Gonzalez; Blin potrebbe invece avere una maglia da titolare, con Hjulmand che agirà da regista e senza dimenticarsi di Askildsen, un altro giocatore di valore in questa mediana salentina. Nel tridente offensivo spicca la presenza di Lorenzo Colombo, il cui cartellino è di proprietà del Milan e che sta facendo particolarmente bene con la maglia del Lecce; Strefezza sarà certamente titolare a destra, sull’altro versante Federico Di Francesco è favorito su Banda. Anche Ceesay potrebbe essere un’opzione, ma come detto al momento Colombo parte con i favori delle gerarchie da parte di Baroni.

GLI 11 DI PIOLI

Per Stefano Pioli continuano i problemi: oltre agli infortunati si aggiunge la squalifica di Tonali. Per Lecce Milan gli unici che potrebbero recuperare sono Kjaer e Origi, ed entrambi potrebbero essere destinati almeno alla panchina; in campo invece dovremmo vedere la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori, con Giroud che invece dovrà nuovamente tirare la carretta come prima punta. A centrocampo, in assenza di Tonali dovrebbe essere Pobega a occuparsi della cerniera insieme a Bennacer, a meno che Pioli voglia sperimentare anche in campionato e lanciare Vranckx; Tatarusanu sarà il portiere mentre Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra giocheranno come terzini; scontata la presenza di Rafael Leao sulla corsia alta, a fare compagnia al portoghese sulla trequarti dovrebbero essere Saelemaekers, che occuperà la casella di destra, e Brahim Diaz che al momento sta nettamente vincendo il testa a testa con De Ketelaere, il giovane belga che il Milan dovrà provare a rilanciare perché potrebbe essere molto utile nella seconda parte di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; J. Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, L. Colombo, F. Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA