Probabili formazioni Lecce Milan/ Quote: Giroud senza riposo (Serie A)

Con le probabili formazioni di Lecce Milan ci avviciniamo alla partita di oggi allo stadio Via del Mare per la 18^ giornata di Serie A, naturalmente con particolare attenzione alle mosse di Marco Baroni e Stefano Pioli. I rossoneri stanno vivendo giorni complicati: mercoledì sono stati eliminati dalla Coppa Italia perdendo in casa contro il Torino dopo i tempi supplementari (quindi c’è stata pure una fatica aggiuntiva), domenica scorsa invece avevano incassato un pareggio beffardo contro la Roma, con due gol di vantaggio scialacquati nei minuti finali. Se si vuole difendere lo scudetto che il Milan porta sul petto, urge una reazione immediata e vincente.

Di fronte però ci sarà un Lecce che sta vivendo un momento straordinario: a La Spezia i salentini hanno pareggiato, spezzando la serie di tre vittorie ma comunque tenendo aperta la striscia positiva e più in generale confermando un passo che ha consentito loro di salire a +10 sulla zona retrocessione, con la salvezza che pare quindi alla portata di una neopromossa che sta trovando il ritmo giusto. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lecce Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lecce Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono logicamente favoriti gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,60 mentre poi si sale a quota 4,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

LE SCELTE DI BARONI

Marco Baroni si affida al solito modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Lecce Milan: in porta avremo Falcone, davanti a lui ecco una difesa a quattro con Baschirotto e Umtiti centrali, mentre come terzini dovrebbero operare Gendrey a destra e Gallo a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo, è aperto il ballottaggio tra Maleh e Gonzalez; Blin potrebbe invece avere una maglia da titolare, con Hjulmand che agirà da regista e Askildsen che può comunque essere una eccellente alternativa nella mediana salentina. Nel tridente offensivo spicca la presenza di Colombo, il cui cartellino è di proprietà del Milan e che sta facendo particolarmente bene a Lecce; potrebbe essere il centravanti, con Strefezza che sarà certamente titolare a destra mentre sull’altro versante Di Francesco è favorito su Banda.

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli la squalifica di Tonali e diversi infortunati nelle probabili formazioni di Lecce Milan; in campo, fermo restando il modulo 4-2-3-1, dovremmo vedere la coppia difensiva centrale formata da Kalulu e Tomori, Tatarusanu sarà il portiere mentre Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra giocheranno naturalmente come terzini. A centrocampo, in assenza di Tonali dovrebbe essere Pobega a giocare dal primo minuto insieme a Bennacer; scontata la presenza di Rafael Leao come ala sinistra, a fare compagnia al portoghese sulla trequarti dovrebbero essere Saelemaekers a destra e in posizione centrale Brahim Diaz, che al momento sta nettamente vincendo il testa a testa con De Ketelaere. Infine, ecco Giroud che invece dovrà nuovamente tirare la carretta come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











