PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: MOSSE MOLTO DELICATE AL VIA DEL MARE

Marco Giampaolo sfida Sergio Conceicao, potremmo pungere dicendo che nelle probabili formazioni Lecce Milan si affronteranno due ex allenatori rossoneri. Giampaolo fallì la grande occasione per sfondare in una big della nostra Serie A, Conceicao sta fallendo nel suo tentativo di rilanciare il Milan, con numeri fin qui peggiori anche di Fonseca, che appena poco più di due mesi fa era stato cacciato con disonore. La sconfitta contro la Lazio è stata la terza consecutiva, serve invertire la tendenza per non rendere il finale di stagione una Via Crucis, paragone che in Quaresima viene facile.

Il Lecce non segna da quattro partite: la crisi è evidente anche in Puglia, sebbene un paio di queste siano stati pareggi per 0-0, comunque utili per muovere la classifica. La sconfitta contro la Fiorentina ha però ridotto il margine di vantaggio sulla zona retrocessione, quindi sarebbe prezioso un acuto contro la grande delusa, magari approfittando dei problemi altrui per ritrovare fiducia. Insomma, i due allenatori saranno al centro dell’attenzione anche più del solito nelle probabili formazioni Lecce Milan…

QUOTE E PRONOSTICO: DIAVOLO FAVORITO

Nonostante la crisi, in Lecce Milan i rossoneri partono nettamente favoriti nel pronostico secondo le quote Snai: gol segno 2 è proposto a 1,75, mentre già il pareggio varrebbe 3,65 volte la posta, con la vittoria pugliese che vi premierebbe 4,40 volte la giocata sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

GIAMPAOLO HA LE IDEE CHIARE

Marco Giampaolo sembra avere le idee chiare nelle probabili formazioni Lecce Milan. C’è anche la buona notizia del recupero di Krstovic, che di conseguenza dovrebbe essere il centravanti titolare, con le ali Pierotti e Tete Morente ai suoi fianchi per completare il tridente nel 4-3-3 salentino. A centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Coulibaly, Pierret e Berisha, il quale potrebbe infatti essere favorito su Helgason, che non è al meglio; infine dovrebbe essere tutto chiaro anche nella retroguardia pugliese a quattro, con il portiere Falcone protetto da Guilbert a destra, Baschirotto e Jean difensori centrali ed infine il terzino sinistro Gallo.

DUE SQUALIFICATI PER CONCEICAO

Maignan e Pavlovic squalificati, è emergenza nel reparto difensivo per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Lecce Milan. Con il modulo 4-2-3-1, il portiere sarà quindi Sportiello, mentre dovrebbe rivedersi Walker come terzino destro, con Thiaw e uno tra Tomori (favorito) e Gabbia nella coppia centrale, infine Theo Hernandez a sinistra; in mezzo al campo ecco Reijnders, una delle poche certezze del Milan in questa stagione, con Fofana favorito su Musah per affiancarlo; infine in attacco ci dovrebbero essere i ‘fantastici 4’, anche se in questo momento la definizione stride con la realtà. Esterno destro Pulisic, come trequartista centrale Joao Felix e il connazionale Rafael Leao ala sinistra, tutti devono dare di più, come d’altronde il centravanti Gimenez.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Tomori, Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao.