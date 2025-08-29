Probabili formazioni Lecce Milan, quote e scelte su moduli e titolari per Di Francesco e Allegri per l’anticipo di Serie A, oggi venerdì 29 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: SFIDA DELICATA, CHI LA GIOCA?

Siamo solo alla seconda giornata di Serie A, ma per Max Allegri è già tempo di esami “di riparazione” e allora le mosse dell’allenatore livornese dei rossoneri saranno fatalmente al centro dell’attenzione nelle probabili formazioni Lecce Milan che ci presentano l’anticipo di stasera allo stadio Via del Mare.

La sconfitta casalinga del Milan contro la Cremonese è stata senza dubbio la grande sorpresa della prima giornata e ha fatto venire i brividi ai tifosi del Diavolo, che ora vedono i fantasmi del disastro della scorsa stagione. Serve allora una scossa immediata per riportare la serenità ed evitare che le due settimane di sosta diventino spazio per polemiche e critiche infinite.

Il Milan deve cambiare parecchio rispetto alla deludente prestazione di settimana scorsa, sia dal punto di vista tattico sia come atteggiamento: forse paradossalmente potrebbe aiutare giocare in trasferta, anche se il pubblico cercherà di spingere il Lecce di Eusebio Di Francesco verso l’impresa.

Per i pugliesi il debutto è stato con un buon pareggio sul difficile campo del Genoa, mettendo in mostra in particolare una buona difesa. Contro il Milan dovrebbe servire di più, ma ci si può provare: dopo questa nostra sintetica presentazione, diamo spazio davvero alle notizie sulle probabili formazioni Lecce Milan…

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante i verdetti della prima giornata, il pronostico su Lecce Milan secondo le quote Snai sorride decisamente ai rossoneri, con il segno 2 quotato a 1,65 contro il 3,75 del pareggio e quota 5,25 in caso di vittoria del Lecce, con Milan ancora fermo a zero.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN

IL 4-3-3 DI DI FRANCESCO

Nelle probabili formazioni Lecce Milan dovremmo vedere un modulo 4-3-3 per i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco, con il giovane ex Camarda centravanti titolare al centro del tridente con le ali Pierotti a destra e Tete Morente a sinistra. Procedendo a ritroso, ecco Coulibaly, il regista Ramadani e Berisha nel cuore del centrocampo salentino, nel quale però in verità sperano di trovare posto pure Pierret ed Helgason, quindi occhio ai ballottaggi. Un altro dubbio sarà quello tra il favorito Veiga e Kouassi per completare la difesa con Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo davanti al portiere Falcone.

ALLEGRI, LE MOSSE PER LA SVOLTA

Il modulo 3-5-2 dovrebbe invece essere la scelta di Max Allegri per le probabili formazioni Lecce Milan. Spicca in particolare il dubbio Rafa Leao in avanti, ma possiamo affermare che la coppia di titolari dovrebbe essere formata da Gimenez e Pulisic. In difesa davanti a Maignan ci dovrebbero essere Tomori, il nuovo acquisto De Winter e Pavlovic, anche se c’è pure una valida candidatura di Gabbia. Infine, a centrocampo ecco Saelemaekers a destra, poi Loftus-Cheek e Fofana ai fianchi di Modric, con Estupinan a sinistra, anche se non è da escludere che Ricci possa prendere il posto dell’anglo-giamaicano.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Tete Morente. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.