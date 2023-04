Probabili formazioni Lecce Napoli/ Diretta tv: Simeone ancora centravanti

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: LE SCELTE DI SPALLETTI

Leggiamo le probabili formazioni di Lecce Napoli per avvicinarci alla partita che allo stadio di Via del Mare sarà uno dei tre anticipi della ventinovesima giornata di Serie A che si giocheranno già domani. I padroni di casa del Lecce, che sono scesi in campo appena lunedì nel posticipo contro l’Empoli, stanno navigando verso la salvezza ma naturalmente cercano un risultato di prestigio che sarebbe davvero un fantastico regalo per Pasqua e sarebbe motivo d’orgoglio per la squadra, per la società e anche per tutti i tifosi che si recheranno numerosi allo stadio.

Il Napoli di Luciano Spalletti invece, come ben sappiamo, è ormai ad un passo dallo scudetto, ma è anche reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan che può essere definita come la prima vera delusione di tutta la stagione. Serve rialzarsi immediatamente prima di ributtarsi in Champions League, che significherà di nuovo Milan con tutto ciò che ne consegue, quindi questo è un motivo in più per analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lecce Napoli.

DIRETTA LECCE NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lecce Napoli sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE SCELTE DI BARONI

Nelle probabili formazioni di Lecce Napoli, per i padroni di casa di mister Marco Baroni il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3: in porta giocherà Falcone, davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Gendrey, Baschirotto, Umtiti (al rientro dopo la squalifica scontata nella scorsa giornata) e Pezzella da destra a sinistra; anche a centrocampo torna Maleh dopo la squalifica e potrebbe essere titolare con Hjulmand e Gonzalez, perché stavolta è squalificato Blin; infine nel tridente d’attacco dei giallorossi salentini ipotizziamo titolari Strefezza come ala destra, il centravanti Colombo e infine Banda a sinistra.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Non basta una sconfitta, per quanto pesante, a danneggiare quanto di buono fatto finora, quindi nelle probabili formazioni di Lecce Napoli ecco che per Luciano Spalletti scegliamo il modulo 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali ed eventualmente Olivera al posto di Mario Rui, ma questo è un ballottaggio classico; discorso molto simile a centrocampo, con Zambo Anguissa e Lobotka titolare più il possibile ballottaggio tra Zielinski ed Elmas. Altro dubbio ormai classico per i partenopei è quello tra Lozano e Politano come ala destra al fianco di Simeone, confermato centravanti in assenza di Osimhen, e infine Kvaratskhelia che è sempre intoccabile a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











