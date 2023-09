Probabili formazioni Lecce Napoli/ Diretta tv: spazio a Cajuste e Lindstrom? (Serie A, 29 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Le probabili formazioni di Lecce Napoli ci introducono alla partita che si gioca alle ore 15:00 di sabato 30 settembre: al Via del Mare siamo in campo per la 7^ giornata di Serie A 2023-2024, subito dopo il turno infrasettimanale. Il Lecce ha perso la sua prima partita di campionato: sconfitti a Torino dalla Juventus, i salentini sono comunque rimasti in una posizione di classifica decisamente più alta rispetto alle attese, si godono il momento e anche oggi, senza particolari pressioni, proveranno a centrare un risultato di prestigio contro una squadra in ripresa ma non ancora del tutto guarita.

VIDEO/ Juventus Lecce (risultato 1-0) gol e highlights. Milik tira su Allegri (Serie A)

Il Napoli ha comunque travolto l’Udinese mercoledì sera, scacciando in qualche modo le ansie anche derivate da fatti extra campo; adesso per Rudi Garcia si tratta di infondere ulteriore fiducia nel gruppo e la trasferta in Puglia potrebbe essere l’ideale per riprendere la marcia e migliorare anche la classifica. Aspettando che arrivi il momento di giocare, noi come sempre facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Lecce Napoli.

Diretta/ Juventus Lecce (risultato finale 1-0): espulso Kaba! (Serie A, 26 settembre 2023)

DIRETTA LECCE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Napoli non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: questa infatti non è tra le partite che per la 7^ giornata di campionato vengono fornite agli abbonati del satellite, di conseguenza l’unico appuntamento è quello sulla piattaforma DAZN, che ha i diritti per trasmettere tutti i match della Serie A. La visione, riservata ai clienti del servizio, sarà in diretta streaming video: bisognerà infatti attivare il proprio abbonamento utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Juventus Lecce/ Quote: Vlahovic vs Krstovic, duello balcanico (26 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE SCELTE DI D’AVERSA

In Lecce Napoli è squalificato Kaba, espulso martedì sera nel recupero; Roberto D’Aversa conferma ovviamente il 4-3-3 ma deve valutare alcuni ballottaggi aperti. In difesa per esempio Gendrey potrebbe prendere il posto di Venuti a destra, e Gallo a sinistra è in lizza con Dorgu; possono allora cambiare i due laterali, mentre Pongracic e Baschirotto resteranno i centrali a protezione di Wladimiro Falcone. A centrocampo Oudin dovrebbe esserci; poi Rafia e Juan Gonzalez si giocano la maglia soprattutto con Ramadani, verso la conferma invece Blin che agirà da mezzala e dunque bisognerà capire chi eventualmente sarà schierato come perno davanti alla difesa. Nel tridente offensivo sembra tutto confermato: Piccoli può insidiare Krstovic ma il montenegrino rimane favorito per agire come prima punta, ai suoi lati ci saranno Almqvist e Strefezza ma attenzione a Nicola Sansone, che potrebbe essere la mossa a sorpresa di D’Aversa dal primo minuto.

LE MOSSE DI GARCIA

Continua l’emergenza in difesa per Rudi Garcia, che anche in Lecce Napoli si affiderà a Ostigard e Natan come centrali; in porta ci sarà chiaramente Meret, sulle corsie laterali ecco Di Lorenzo e uno tra Mathias Olivera e Mario Rui, l’uruguaiano potrebbe tornare titolare ma il portoghese cerca la seconda consecutiva nello spazio di pochi giorni. A centrocampo scalpita Cajuste, che potrebbe anche sostituire un affaticato Lobotka pensando anche alla Champions League:; mossa da valutare ma che potrebbe essere attuata dall’allenatore francese, che invece confermerebbe Zambo Anguissa e Zielinski sulle mezzali. Lo stesso discorso si può fare per il tridente offensivo: Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi tornati a segnare, sembrano comunque certi di avere una maglia mentre come sempre sulla destra si aprono varie opzioni. Sabato potrebbe arrivare finalmente il turno di Lindstrom, che scalpita; Politano resta la prima alternativa, poi naturalmente Rudi Garcia può contare anche su Raspadori, sia pure utilizzato fuori ruolo, e Elmas.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Oudin, Blin; Almqvisti, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, M. Olivera; Zambo Anguissa, Cajuste, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia











© RIPRODUZIONE RISERVATA