Probabili formazioni Lecce Napoli/ Diretta tv: turnover azzurro? (Serie A)

Lecce Napoli si gioca alle ore 15.00 di domani pomeriggio, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio di Via del Mare per dare vita a una partita valida per la quarta giornata di Serie A. Fatte le debite proporzioni, arrivano molto bene a questa partita entrambe le formazioni: Lecce Napoli infatti fa seguito per i pugliesi all’inatteso colpaccio sul campo del Torino, mentre naturalmente i partenopei sono reduci dalla vittoria contro il Liverpool in Champions League. Con queste premesse si annuncia una partita interessante, di conseguenza andiamo subito a leggere le ultime notizie sulle probabili formazioni di Lecce Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Napoli non sarà disponibile sui canali tradizionali: sarà una delle partite in esclusiva sulla piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati. Proprio in questi giorni però è iniziata la collaborazione Sky-DAZN, chi tra gli abbonati Sky ha attivato l’offerta potrà seguire il derby sul canale 209 della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE SCELTE DI LIVERANI

Nelle probabili formazioni di Lecce Napoli in casa pugliese diamo spazio innanzitutto a Falco, grande protagonista della vittoria a Torino, che dovrebbe dunque essere titolare anche domani insieme a Lapadula e con Mancosu trequartista nell’attacco del Lecce, senza però dimenticare Farias che potrebbe togliere il posto a uno fra lo stesso Falco e Mancosu. Modulo 4-3-1-2 per Fabio Liverani, a centrocampo due maglie sembrano già essere state sicuramente assegnate a Mare e Tachtsidis, mentre ci sono Tabanelli, Shakhov e Petriccione in lotta per l’ultimo posto libero. In difesa infine dovrebbe essere tutto chiaro, con Gabriel a difesa della porta salentina e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Benzar, Rossettini, Lucioni e Calderoni da destra a sinistra.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Fra i partenopei, parlare delle probabili formazioni di Lecce Napoli significa soprattutto capire se e quanto turnover farà Carlo Ancelotti. Ad esempio, in porta potrebbe stavolta esserci spazio per Ospina, mentre in difesa Maksimovic potrebbe far riposare uno tra Koulibaly e Manolas (più probabile il senegalese). Il discorso è molto ampio: Mario Rui e Malcuit sperano di trovare posto come terzini, a centrocampo potrebbe tornare titolare Elmas che è piaciuto contro la Sampdoria mentre Younes dovrebbe garantire un turno di riposo a Callejon. In attacco sono possibili naturalmente dei cambiamenti, ma in questo caso ciò si deve alla grande scelta su cui Ancelotti può fare affidamento: si potrebbe rivedere anche Milik, compreso il polacco sono addirittura in cinque – con Insigne, Lozano, Llorente e Mertens – per due posti.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani.

A disposizione: Vigorito, Bleve, Rispoli, Dumancic, Vera, Riccardi, Gallo, Shakhov, Petriccione, La Mantia, Farias, Babacar.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco, Imbula.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Younes, Allan, Elmas, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.

A disposizione: Karzenis, Meret, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam, Luperto, F. Ruiz, Gaetano, Callejon, Milik, Llorente, Lozano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Hysaj, Tonelli.



