PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI/ Quote: Victor Osimhen e gli altri assenti

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: GLI ASSENTI

Andiamo adesso a scoprire quali giocatori non saranno presenti nelle probabili formazioni di Lecce Napoli perché saranno costretti a saltare la partita di oggi allo stadio di Via del Mare. Cominciamo dai padroni di casa pugliesi e allora ricordiamo che per mister Marco Baroni ci sarà da fare i conti innanzitutto con la squalifica di Blin dopo la precedente partita ad Empoli, che si aggiunge ai problemi fisici di altri due calciatori della rosa del Lecce, cioè Dermaku che sarà assente contro il Napoli perché è stato operato per ernia e Pongracic, fermo ai box a causa di un trauma distorsivo alla caviglia.

Sul fronte partenopeo invece naturalmente il grande assente è Osimhen, perché il capocannoniere del campionato è fermo a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, ma dobbiamo ricordare che per il Napoli è indisponibile pure Bereszynski, bloccato da una distorsione al legamento del ginocchio, mentre è da tenere sotto controllo per Olivera la lombalgia, ma nel caso è pronto naturalmente Mario Rui. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Lecce Napoli ci presentano le possibili mosse dei due allenatori Marco Baroni e Luciano Spalletti in vista della partita di stasera, uno dei tre anticipi della ventinovesima giornata di Serie A che si giocheranno appunto oggi. Il Napoli di Luciano Spalletti è in trasferta ma merita di essere citato per primo perché, come ben sappiamo, è ormai ad un passo dallo scudetto, ma è anche reduce dalla pesante sconfitta contro il Milan, una batosta senza precedenti in tutta la stagione. Senza fare inutili allarmismi, serve comunque rialzarsi immediatamente, sia per non avere strani pensieri per il campionato sia per ributtarsi al meglio in Champions League, che significherà di nuovo Milan con tutto ciò che ne consegue.

I padroni di casa del Lecce, allo stadio di Via del Mare, sono attesi da una missione logicamente molto difficile soprattutto dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive che è proseguita anche lunedì nel posticipo contro l’Empoli. I giallorossi salentini stanno comunque navigando verso la salvezza ma naturalmente cercano un risultato di prestigio che sarebbe un regalo per Pasqua e soprattutto sarebbe motivo d’orgoglio per la squadra, per la società e anche per tutti i tifosi del Lecce. Tutto questo premesso, adesso possiamo andare finalmente a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Lecce Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Lecce Napoli, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,63, mentre poi si sale già a quota 3,70 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Lecce a vincere stasera al Via del Mare.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE SCELTE DI BARONI

Nelle probabili formazioni di Lecce Napoli, per i padroni di casa di mister Marco Baroni il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3: in porta giocherà Falcone, davanti a lui i quattro difensori dovrebbero essere Gendrey, Baschirotto, Umtiti (al rientro dopo la squalifica scontata nella scorsa giornata) e Pezzella da destra a sinistra; anche a centrocampo torna Maleh dopo la squalifica e potrebbe essere titolare con Hjulmand e Gonzalez, perché stavolta è squalificato Blin; infine nel tridente d’attacco dei giallorossi salentini ipotizziamo titolari Strefezza come ala destra, il centravanti Colombo e infine Banda a sinistra.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Non basta una sconfitta, per quanto pesante, a danneggiare quanto di buono fatto finora, quindi nelle probabili formazioni di Lecce Napoli ecco che per Luciano Spalletti scegliamo il modulo 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali ed eventualmente Olivera al posto di Mario Rui, ma questo è un ballottaggio classico; discorso molto simile a centrocampo, con Zambo Anguissa e Lobotka titolare più il possibile ballottaggio tra Zielinski ed Elmas. Altro dubbio ormai classico per i partenopei è quello tra Lozano e Politano come ala destra al fianco di Simeone, confermato centravanti in assenza di Osimhen, e infine Kvaratskhelia che è sempre intoccabile a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











