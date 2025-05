PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: CONTE A CASA SUA!

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni Lecce Napoli, una partita fondamentale per l’assegnazione dello scudetto: siamo nella 35^ giornata di Serie A 2024-2025 e si gioca alle ore 18:00 di sabato 3 maggio, negli ultimi due turni il Napoli ha mangiato sei punti all’Inter e ora comanda con tre lunghezze di vantaggio, per una volta potrà anche giocare prima dei nerazzurri e, naturalmente, una loro vittoria al Via del Mare potrebbe infliggere un duro colpo psicologico a un’avversaria già stanca fisicamente, e che nelle uscite più recenti sembra aver perso anche parecchia fiducia.

Video Torino Lecce Primavera (2-5)/ Gol e highlights: show giallorosso, +3 salentino!

Non così il Napoli che, aiutato anche da un calendario che si sapeva favorevole nel finale di campionato, ha preso il volo e ora vuole completare l’opera: Antonio Conte va a giocare nella sua Lecce, contro una squadra affamata di punti e che, dopo la grande risposta alla morte del fisioterapista Graziano Fiorita, strappando un punto all’Atalanta in condizioni non ottimali, ha bisogno di un ultimo strappo per assicurarsi una difficilissima salvezza. Come andranno le cose in campo lo scopriremo tra poco, intanto possiamo appunto fare una rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Lecce Napoli.

Diretta/ Atalanta Lecce (risultato finale 1-1): punto prezioso per i salentini! (Serie A, 27 aprile 2025)

QUOTE E PRONOSTICO LECCE NAPOLI

Per quanto riguarda le probabili formazioni Lecce Napoli leggiamo anche le quote dell’agenzia Snai, secondo cui naturalmente i partenopei sono largamente favoriti grazie ad un valore pari a 1,50 volte la somma investita sul segno 2, per la loro vittoria; il segno 1 che regola il successo del Lecce vi permetterebbe di guadagnare una cifra che ammonta a 6,25 volte la giocata, mentre l’eventualità del pareggio, che è identificata dal segno X, porta in dote una quota corrispondente a 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

DIRETTA/ Torino Lecce Primavera (risultato finale 2-5): manita salentina, Delle Monache! (27 aprile 2025)

Per Marco Giampaolo le probabili formazioni Lecce Napoli prevedono una rosa al completo fatta eccezione per il lungodegente Jean, che ancora una volta sarà sostituito da Gaspar al centro di una difesa comandata da capitan Baschirotto. I dubbi dell’allenatore sono soprattutto a centrocampo: in questo momento Ramadani è favorito su Medon Berisha in cabina di regia mentre Pierret si prenderebbe la maglia di mezzala sul centrosinistra, ma con la concorrenza di Helgason che rimane forte. Sicuro del posto Lassana Coulibaly, così come il portiere Wladimiro Falcone e i due terzini che saranno Guilbert e Gallo.

Anche nel tridente offensivo il Lecce ha qualche punto di domanda aperto: gli esterni a disposizione di Giampaolo non mancano, anche un veterano come Rebic potrebbe avere campo e Banda spinge per avere il posto da titolare, ma intanto Pierotti dovrebbe avere la maglia assicurata mentre a sinistra il vantaggio è di Tete Morente che, al massimo, dovrebbe vincere il ballottaggio con Karlsson, perché la scelta sembra confinata a questi due. Scontata invece la titolarità di Krstovic, che ha giocato un’ottima stagione e infatti è finito nei radar delle big, in primis sembrerebbe Juventus e Inter.

CONTE SENZA MEZZA DIFESA

Sorride Giampaolo, non così Antonio Conte che verifica nelle probabili formazioni le indisponibilità di David Neres, Juan Jesus e Buongiorno: mezza difesa fuori dai giochi insomma, ma anche il brasiliano e dunque bisogna fare di necessità virtù. In che modo? Ci sono due alternative: la prima prevede che Rafa Marin, che ha giocato però pochissimo, affianchi Rrahmani al centro della difesa mentre la seconda è l’accentramento di Mathias Olivera, come fatto di recente nell’Uruguay, così da portare Spinazzola a fare il terzino sinistro. A bocce ferme, propendiamo per questa opzione: naturalmente, sia Di Lorenzo che Meret non sono in discussione.

Anche a centrocampo però Conte medita qualche variazione, stavolta tattica e non forzata: Zambo Anguissa potrebbe lasciare il posto a Gilmour almeno all’inizio della partita, questo perché si giocherebbe con il 4-2-3-1 e forse lo scozzese avrebbe caratteristiche migliori per completare il reparto con l’insostituibile Lobotka, ancora una volta il playmaker del Napoli. Davanti, abbiamo già detto di Spinazzola che potrebbe fare l’esterno alto; se però quest’ultimo fosse impiegato in difesa, il posto di David Neres lo prenderebbe Raspadori che dunque agirebbe da laterale. I tre tenori, vale a dire Politano, McTominay (11 gol in campionato) e Romelu Lukaku saranno tutti inevitabilmente titolari.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; L, Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. Allenatore: Marco Giampaolo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, M. Olivera, Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Raspadori; R. Lukaku. Allenatore: Antonio Conte