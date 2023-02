Probabili formazioni Lecce Roma/ Diretta tv: Zalewski ancora a destra? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Lecce Roma ci accompagnano verso la partita di domani in terra pugliese per la ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023. I salentini di mister Marco Baroni si meritano una citazione speciale, perché da neopromossi stanno facendo molto bene, nell’ultimo turno sono andati a vincere a Cremona e più in generale hanno un bel margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Questo è un Lecce che gioca anche bene e che può fare risultato contro chiunque, approfittando anche di una condizione di serenità mentale, anche se naturalmente la differenza di valori rispetto alla Roma rimane comunque netta.

I giallorossi di José Mourinho arrivano dalla vittoria contro l’Empoli con cui hanno ottenuto il terzo posto solitario in classifica: le gerarchie però sono ancora molto incerte e nessuno meglio dello Special One sa che il cammino verso l’obiettivo fondamentale della qualificazione alla prossima Champions League rimane ancora molto lungo, senza contare che sta per tornare in scena anche l’imminente Europa League. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco del Via del Mare, proviamo ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lecce Roma.

LECCE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Lecce Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

LE SCELTE DI BARONI

Baroni ha ancora qualche indisponibile nelle probabili formazioni di Lecce Roma, soprattutto Pongracic e Ceesay: dunque l’allenatore toscano dovrebbe affidarsi al solito modulo 4-3-3 nel quale come sempre la coppia centrale di difesa sarà formata dal “bomber” Baschirotto e Umtiti, con Falcone ovviamente in porta e i due terzini che dovrebbero essere Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo il regista sareà Hjulmand, affiancato dalle due mezzali Gonzalez e Blin, tenuto anche conto degli acciacchi del nuovo acquisto Maleh. Nel tridente offensivo ci aspettiamo che il giovane Colombo giochi come prima punta; a destra è certa la presenza di Strefezza che sta vivendo un’ottima stagione, a sinistra invece mister Baroni dovrebbe puntare su Di Francesco.

LE MOSSE DI MOURINHO

José Mourinho nelle probabili formazioni di Lecce Roma pensa al suo ormai classico modulo 3-4-1-2, nel quale il trequartista sarà capitan Pellegrini, che farà da supporto alla seconda punta Dybala e al centravanti Abraham. Da annotare poi che Spinazzola resta ancora indisponibile e dunque sulla corsia sinistra di centrocampo giocherà El Shaarawy, considerando infatti pure che Zalewski ancora una volta dovrebbe essere dirottato sull’altro versante ed è in vantaggio su Celik come esterno destro, mentre nel cuore della mediana della Roma ci aspettiamo il regista Cristante e Matic, favorito rispetto a Mady Camara. Intoccabile invece la difesa della Roma: davanti a Rui Patricio giocheranno come di consueto Mancini, Smalling e Ibañez, un terzetto inossidabile.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











