Probabili formazioni Lecce Roma/ Quote: Pellegrini dietro Dybala-Abraham (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Analizzando le probabili formazioni di Lecce Roma andiamo a parlare della partita che è in programma alle ore 18:00 di sabato 11 febbraio: valida per la 22^ giornata di Serie A 2022-2023, potrebbe non essere così scontata perché i salentini da tempo si sono messi a correre, nell’ultimo turno sono andati a vincere a Cremona e hanno messo un bel margine di 9 punti tra sé e la zona retrocessione. Un Lecce che gioca anche bene e che può fare risultato contro chiunque, anche se naturalmente la differenza di valori nei confronti della Roma rimane comunque netta.

I giallorossi di José Mourinho arrivano dalla vittoria contro l’Empoli con cui hanno ottenuto il terzo posto solitario in classifica: un ottimo risultato che adesso lo Special One vuole difendere ampliando il margine, perché l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League rimane alla portata continuando a gettare uno sguardo all’imminente Europa League. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco del Via del Mare, proviamo a far qualche riflessione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Lecce Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Lecce Roma, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 22^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra salentina vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione capitolina, la vostra vincita ammonterebbe a 1,95 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA

LE SCELTE DI BARONI

Baroni ha ancora qualche indisponibile per Lecce Roma, soprattutto Pongracic e Ceesay: dunque le scelte dell’allenatore toscano dovrebbero vertere su un abituale 4-3-3 nel quale come sempre la coppia centrale di difesa sarà quella formata da Baschirotto (già 3 gol in campionato) e Umtiti, con Wladimiro Falcone ovviamente in porta e poi due terzini che ancora una volta dovrebbero essere Gendrey e Gallo. A centrocampo il regista sarebbe ancora una volta Hjulmand; sulle due mezzali agirebbero invece Juan Gonzalez e Blin che ormai hanno preso i galloni da titolari, anche perché Maleh – arrivato a gennaio dalla Fiorentina – continua ad avere problemi fisici e dunque resta da valutare per questa partita. Nel tridente offensivo ci aspettiamo che Lorenzo Colombo giochi come prima punta; a destra certa la presenza di Strefezza che sta avendo un’ottima stagione realizzativa, a sinistra invece Baroni dovrebbe puntare su Federico Di Francesco.

I DUBBI DI MOURINHO

Esaurito (o così sembrerebbe) il caso Zaniolo, Mourinho prepara Lecce Roma con un 3-4-1-2 nel quale il trequartista sarà Lorenzo Pellegrini: il capitano dunque si piazza tra le linee in quella che è la sua posizione congeniale, e farà da supporto a Dybala e un Abraham che, come già capitatogli nella passata stagione, sta alzando la sua media realizzativa nel girone di ritorno anche se resta con ampi margini di miglioramento. Spinazzola resta indisponibile e dunque sulla corsia sinistra di centrocampo giocherà El Shaarawy; Zalewski ancora una volta viene dirottato sull’altro versante ed è in vantaggio su Celik, mentre con Pellegrini avanzato il partner del regista Cristante dovrebbe essere Matic, favorito rispetto a Mady Camara. Intoccabile invece la difesa della Roma: davanti a Rui Patricio giocheranno come di consueto Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ROMA: IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): W. Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; J. Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, L. Colombo, F. Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: José Mourinho











