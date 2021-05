Probabili formazioni Lecce Venezia/ Quote, Aramu dietro le punte? (playoff Serie B)

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VENEZIA: CHI GIOCA AL VIA DEL MARE?

Con le probabili formazioni di Lecce Venezia parliamo della partita che si gioca alle ore 18:30 di giovedì 20 maggio, presso lo stadio Via del Mare: è la semifinale di ritorno nei playoff di Serie B 2020-2021, e si riparte dalla vittoria di misura che i lagunari hanno timbrato tre giorni fa. Due risultati su tre a disposizione per il Venezia, che spera di centrare l’ultimo atto verso la promozione in Serie A: sono passati 19 anni dall’ultima volta e l’obiettivo per Paolo Zanetti non è lontanissimo, ma intanto tra poche ore bisognerà eliminare il Lecce.

Probabili formazioni Venezia Lecce/ Quote, Corini perde Pettinari e Pablo Rodriguez

Che deve sì vincere, ma può farlo con qualunque risultato: non esiste la regola dei gol in trasferta, a parità di differenza reti si qualifica la meglio piazzata in classifica e di conseguenza anche i salentini hanno una bella occasione. Non resta che vedere quello che succederà al Via del Mare; noi qui ci vogliamo più che altro concentrare sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, e allora senza indugiare oltre andiamo a valutare le probabili formazioni di Venezia Lecce provando a ipotizzare quali saranno gli undici per la semifinale di ritorno.

Probabili formazioni Cittadella Monza/ Quote, ci sarà spazio per Pavan?

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecce Venezia, e dunque vediamo quali siano le quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote un guadagno che ammonta a 2,15 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 3,20 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 3,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VENEZIA

LE SCELTE DI CORINI

Partiamo dalle buone notizie: per Lecce Venezia Eugenio Corini ritrova Pettinari e Pablo Rodriguez, che però non sono al top. Possono comunque aumentare la rosa offensiva della squadra, anche se poi come titolare dovrebbe essere confermato Stepinski che farà da sparring partner a Massimo Coda. Sulla trequarti, come sempre, sarà vivo il ballottaggio tra Marco Mancosu e Liam Henderson: il primo è favorito in generale, ma per quello che ha passato la condizione non è ottimale e dunque lo scozzese potrebbe comunque prenderne il posto. Centrocampo poi con Tachtsidis che cerca spazio in cabina di regia: da valutare Hjulmand, verso la conferma Bjorkengren e Majer anche se quest’ultimo potrebbe essere beffato dallo stesso Henderson, che può giocare anche come mezzala. In difesa, Lucioni e Meccariello (o Dermaku) coppia centrale a protezione di Gabriel, Maggio o Pisacane per la corsia destra con Calderoni pronto a prendere il posto di Gallo per l’altra fascia.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le migliori difese (38^ giornata)

GLI 11 DI ZANETTI

Paolo Zanetti affronta Lecce Venezia con il 4-3-1-2: rispetto a lunedì Aramu dovrebbe tornare a giocare come trequartista, così da destinare un uomo alla prima impostazione salentina. Johnsen lotta con Bocalon e Sebastiano Esposito per la maglia in attacco, dove ovviamente ci sarà Francesco Forte (con la riproposizione del tridente se la giocherebbe anche Di Mariano); in mediana il ballottaggio aperto è quello tra Fiordilino e Crnigoj, questa volta la maglia da titolare potrebbe spettare a quest’ultimo. L’allenatore dovrebbe riproporre Taugourdeau come playmaker davanti alla difesa e il preziosissimo Maleh sull’altro interno; in difesa sembra tutto confermato anche se Felicioli insidia il posto di Molinaro a sinistra, sull’altro versante Pasquale Mazzocchi è in netto vantaggio sulla concorrenza e non cambierà ovviamente la coppia centrale a protezione del portiere Maenpaa, ovvero Modolo e Ceccaroni.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Bjorkengren, Hjulmand, Majer; Mar. Mancosu; M. Coda, Stepinski. Allenatore: Eugenio Corini

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; P. Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugourdeau, Crnigoj; Aramu; F. Forte, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti



© RIPRODUZIONE RISERVATA