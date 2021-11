Probabili formazioni Legia Varsavia Napoli/ Diretta tv: Insigne titolare?

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA VARSAVIA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Con le probabili formazioni di Legia Varsavia Napoli ci avviciniamo alla partita che domani sera avrà notevole importanza per le sorti del Napoli in Europa League. Siamo infatti alla quarta giornata del girone C, la bella vittoria per 3-0 di due settimane fa ha raddrizzato la situazione dopo un brutto avvio ma il Napoli resta comunque in una posizione critica e se vorrà fare strada anche in Europa sarebbe fondamentale fare il colpaccio in Polonia, anche se va ricordato che il Legia Varsavia in casa ha già battuto il Leicester.

Probabili formazioni Marsiglia Lazio/ Diretta tv: chance per Muriqi?

Il rischio è quello di farsi distrarre dal campionato, dove invece va tutto alla perfezione (si pensi che il Napoli ha subito più gol in tre partite di Europa League che in undici di Serie A) e la vittoria nel derby con la Salernitana ha lasciato i partenopei al primo posto, ma la capolista italiana ha il dovere di farsi onore anche in Europa League. Tutto questo considerato, andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni di Legia Varsavia Napoli alla vigilia del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA/ Quote, Milinkovic Savic sarà il jolly?

DIRETTA LEGIA VARSAVIA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo intanto che la diretta tv di Legia Varsavia Napoli sarà garantita questa sera da Sky Sport, che offrirà anche la diretta streaming video per i propri abbonati tramite il servizio Sky Go, ma aggiungiamo che quest’anno le partite di Europa League sono visibili anche sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA VARSAVIA NAPOLI

LE SCELTE DI GOLEBIEWSKI

Nelle probabili formazioni di Legia Varsavia Napoli, dobbiamo osservare che l’allenatore di casa Golebiewski dovrebbe schierare i polacchi secondo il modulo 3-5-1-1. I possibili titolari per il Legia Varsavia saranno domani sera il portiere Miszta; davanti a lui i tre difensori Kedrzejcyk, Wieteska e Nawrocki; a centrocampo folta linea a cinque con Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins e Mladenovic da destra a sinistra; in attacco il trequartista Josué a sostegno della prima punta Emreli.

Probabili formazioni Napoli Legia/ Quote, il duello dei portieri Meret-Miszta

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni di Legia Varsavia Napoli, invece, quanto turnover ci sarà per Luciano Spalletti? Sulla carta, i partenopei in Polonia potrebbero adottare un modulo 4-2-3-1 con questi possibili titolari: Meret in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Ghoulam da destra a sinistra; in mediana potrebbe agire la coppia formata da Demme e Zambo Anguissa, mentre sulla trequarti ci aspettiamo da destra a sinistra Lozano, Zielinski e Insigne a sostegno del centravanti Mertens.

IL TABELLINO

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA