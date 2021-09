Probabili formazioni Leicester Napoli/ Quote, solo titolari per Rodgers in casa!

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 21.00 e tra le mura del King Power Stadium di Leicester la sfida per i gironi di Europa league tra Leicester e Napoli: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni del match. A poche ore dal fischio d’inizio in casa delle Foxes non vi sono tra dubbi: dopo aver iniziato al meglio la stagione con la coppa del Community Shields, gli inglesi hanno commesso qualche scivolone di troppo in campionato e devono assolutamente vincere in Europa, specie contro i gran favoriti alla qualificazione del girone C dell’Europa league.

Pure questo non è match che può fallire Spalletti, che pure potrebbe essere, suo malgrado, costretto a fare dei cambiamenti in extremis nel suo 11 titolare. Pure la fiducia nella rosa azzurra è tanta: fin qui i campani non hanno davvero deluso e non dovrebbero farlo oggi, Vedremo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Leicester Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché sulla carta siano ottime le chance di successo dei campani, pure i principali portali di scommesse danno agli inglesi il favore del pronostico per il match di Europa league. Per l’1×2 dell’incontro ad esempio Eurobet ha fissato a 2.25 il successo del Leicester, contro il più alto 3.05 segnato per la vittoria del Napoli: il pareggio vale 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LEICESTER NAPOLI

LE MOSSE DI RODGERS

Come abbiamo accennato prima, certo Rodgers ha bisogno di un bel successo oggi in casa e il tecnico dunque non potrà fare a meno dei solito titolari per affrontare gli azzurri. Fissato il solito 4-2-3-1, ecco che non mancherà capitan Schmeichel tra i pali, come pure il duo in difesa composto da Castagne e Bertrand (anche se l’ex Atalanta è in dubbio con Pereira): Vestergaard e Soyuncu saranno invece i titolari al centro. Con uno tra Ndidi e Soumarè e Tielemans a fare da collante al centro del campo, avremo poi oggi per le Foxes Maddison sulla linea della trequarti e Albrighton e Barnes come esterni offensivi: Jamie Vardy sarà prima punta titolare.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Recuperati in extremis, nonostante questioni burocratiche sia Ospina che Osimhen, oggi pure Spalletti dovrà certo fare a meno di Insigne: senza il capitano avremo dunque sia Politano che Lozano come esterni di attacco, mentre nel 4-2-3-1 sarà Zielinski (o Elmas) ad occupare lo spazio sulla linea della trequarti. A centrocampo il tecnico non dovrebbe rinunciare a Fabian Ruiz come al giovanissimo Anguissa, già visto in campo solo pochi giorni fa contro la Juventus. Son invece attese novità in difesa visto che sull’esterno l’acciaccato Mario Rui dovrebbe concedere spazio a uno tra Malcuit e Juan Jesus e pure al centro è ballottaggio in corso tra Manolas e Rrahmani: Koulibaly e Di Lorenzo in ogni caso dovrebbero completare il reparto, posto davanti a Ospina.

IL TABELLINO

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Malcuit; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti



