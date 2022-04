Probabili formazioni Leicester Roma/ Diretta tv, dubbio davanti (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA: CHI GIOCA AL KING POWER?

Con le probabili formazioni di Leicester Roma andiamo a parlare delle scelte che i due allenatori opereranno nella semifinale di andata della Conference League 2021-2022: al King Power Stadium si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile, grande appuntamento per due squadre che sicuramente valgono qualcosa in più di questa competizione, ma che per vari problemi sono finite nella terza manifestazione Uefa e ora chiaramente puntano a vincerla, perché al netto di qualche incidente di percorso hanno tutto per portare a termine il compito.

La Roma deve anche riscattare la netta sconfitta di San Siro contro l’Inter, che ha allontanato la possibilità di andare in Champions League spezzando la serie di risultati utili; per José Mourinho dunque andranno in campo i titolari, come già visto nel sentito quarto di finale contro il Bodo/Glimt. Adesso, mentre aspettiamo che la partita si giochi, possiamo fare qualche rapida valutazione su dubbi e certezze che accompagnano le due squadre alla vigilia di questa partita, prendendoci un momento per leggere insieme le probabili formazioni di Leicester Roma.

DIRETTA LEICESTER ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Roma sarà anche in chiaro: l’appuntamento con la semifinale di Conference League sarà dunque su Tv8, canale disponibile sulla televisione tradizionale, e in alternativa gli abbonati al satellite potranno seguirla su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. Quella della mobilità è un’opzione valida anche per i clienti delle due piattaforme DAZN e Now Tv, che allo stesso modo manderanno in onda questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA

LE SCELTE DI RODGERS

Sono varie le opzioni che Brendan Rodgers potrebbe varare per Leicester Roma; noi vogliamo puntare su un modulo con una prima punta che sarà ovviamente Vardy, e quattro elementi a supporto. In porta avremo certamente Kasper Schmeichel; davanti a lui, è rientrato Soyuncu che dunque può fare il difensore centrale al fianco di Wesley Fofana con Jonny Evans come alternativa di esperienza, poi Ricardo Pereira e Castagne sarebbero i terzini di spinta. Davanti alla difesa, con Ndidi infortunato, dovrebbe toccare ancora a Nampalys Mendy; Maddison e Harvey Barnes sarebbero i due laterali alti appunto sulla trequarti, mentre in posizione centrale le scelte di Rodgers dovrebbero vertere su Dewsbury-Hall e Tielemans. Altre due alternative si chiamano chiaramente Albrighton, uno dei reduci della Premier League vinta con Ranieri, e Iheanacho; da valutare, alla fine potrebbero essere titolari anche perché bisogna considerare la partita di ritorno.

GLI 11 DI MOURINHO

José Mourinho non rinuncia al 3-4-2-1, e rispetto a quanto visto contro l’Inter può operare qualche modifica. In difesa tutto confermato, con Rui Patricio in porta e davanti a lui il consueto terzetto formato da Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez; sulle corsie laterali sono ampiamente favoriti Karsdorp e Zalewski, panchina dunque per Maitland-Niles che arrivato a gennaio aveva avuto il suo spazio, ma poi è stato soppiantato dai rivali nel suo ruolo. In mezzo al campo invece potrebbero giocare Cristante e Sérgio Oliveira; da capire a quel punto chi tra Mkhitaryan e Zaniolo sarebbe schierato titolare sulla trequarti, con l’ex Porto in campo dal primo minuto ci sarebbe un ballottaggio perché naturalmente la maglia per completare la mediana sarebbe di Lorenzo Pellegrini. Davanti non si inizia nemmeno a discutere, e lo dice tutta la stagione: anche se ultimamente ha faticato a mettere la palla in porta, Abraham rimane una grande certezza nella Roma.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA

LEICESTER (4-1-4-1): K. Schmeichel; Ricardo Pereira, W. Fofana, Soyüncü, Castagne; N. Mendy; Maddison, Dewsbury-Hall, Tielemans, H. Barnes; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sérgio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











