Probabili formazioni Leicester Roma/ Quote, c’è il dubbio Zaniolo (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Leicester Roma ci avvicinano alla partita valida come semifinale di andata nella Conference League 2021-2022: al King Power Stadium si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 aprile e sarà una bella occasione per i giallorossi che, alla terza semifinale europea in cinque anni, ancora una volta sfidano una squadra inglese con la speranza che questa volta vada meglio rispetto ai due precedenti, con particolare riferimento alle partite di andata che si erano risolte in sconfitte nette, e ovviamente determinanti nel doppio confronto.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA/ Diretta tv: una partita speciale per Abraham

La Roma arriva dalla sconfitta di San Siro che di fatto ha sancito l’addio al sogno Champions League; adesso però si tratta di provare a portare a casa un trofeo che manca da tempo, e allora José Mourinho dovrebbe presentarsi in campo con la formazione migliore avendo anche fatto turnover (per quanto appena accennato) contro l’Inter; lo stesso ovviamente farà Brendan Rodgers. Aspettando che la semifinale di andata di Conference League prenda il via, proviamo quindi a studiare le mosse dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Leicester Roma.

DIRETTA/ Leicester PSV Eindhoven (risultato finale 0-0): si decide tutto giovedì

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha fornito per Leicester Roma. Nell’andata della semifinale di Conference League League il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,15 volte l’importo investito, mentre il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA

GLI 11 DI RODGERS

Per Leicester Roma il modulo scelto da Rodgers dovrebbe essere il 4-1-4-1, che poi può diventare 4-3-3: la posizione di Maddison e Harvey Barnes è quella di esterni alti che andranno ad affiancare la prima punta (Vardy è favorito su Iheanacho, considerato appunto l’importanza della partita che resta una semifinale europea), mentre Tielemans e Dewsbury-Hall dovrebbero essere nuovamente scelti come mezzali, che poi in certe fasi del match si piazzano qualche metro più avanti per compattare le linee e portare il pressing. A quel punto resta un solo giocatore a comandare la mediana, e sarà Nampalys Mendy; per il Leicester è sicuramente una brutta tegola l’infortunio di Ndidi, che sta lavorando per tornare nell’eventuale finale. In difesa il ballottaggio è quello che riguarda Jonny Evans e Wesley Fofana; dovrebbe invece essere titolare Soyüncü che è il leader del reparto arretrato insieme al portiere Kasper Schmeichel, sugli esterni invece le scelte di Rodgers dovrebbero premiare Ricardo Pereira e l’ex Atalanta Castagne.

Diretta/ Rennes Leicester (risultato finale 2-1): inglesi ai quarti grazie a Fofana!

LE SCELTE DI MOURINHO

Nel 3-4-2-1 di Mourinho per Leicester Roma avremo i giocatori migliori: in questo momento, e non per la prima volta, il dubbio dello Special One riguarda Zaniolo che potrebbe essere lasciato ancora in panchina. Se così fosse, ad affiancare Lorenzo Pellegrini sulla trequarti sarebbe Mkhitaryan; l’armeno ha giocato come centrocampista centrale nella partita di sabato contro l’Inter, ma per la semifinale di Conference League Mourinho potrebbe affidarsi alla coppia formata da Cristante e Sérgio Oliveira, che ormai si conosce. Pochi dubbi sulle corsie con Karsdorp e Zalewski che saranno titolari (ricordiamo che ha recuperato Spinazzola, ma non sembra ancora pronto a giocare dal primo minuto e non una partita con questa intensità), nessun dubbio circa la prima punta che naturalmente sarà Abraham, il vero insostituibile di Mourinho. Come lui anche Rui Patricio, che sarà protetto dalla consueta linea difensiva formata da Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA

LEICESTER (4-1-4-1): K. Schmeichel; Ricardo Pereira, W. Fofana, Soyüncü; N. Mendy; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, H. Barnes; Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA