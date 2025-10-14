Probabili formazioni Lettonia Inghilterra: le scelte di Nicolato e Tuchel verso la partita di Riga, per le qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA INGHILTERRA: ECCO LE SCELTE!

Siamo alla presentazione delle probabili formazioni Lettonia Inghilterra, la partita che martedì 14 ottobre si gioca a Riga ed è valida per le qualificazioni Mondiali 2026, un match potenzialmente decisivo per i tre leoni che, vincendo questa sera, otterrebbero il pass per la fase finale con due giornate di anticipo.

Che l’Inghilterra fosse nettamente favorita per il primo posto nel girone si sapeva, ma comunque non era scontato; la nazionale di Thomas Tuchel ha veramente fatto molto bene in ogni singola partita, ad esempio demolendo la Serbia lo scorso mese prima di osservare la sosta, comunque impegnata in amichevole.

Va ricordato che questa partita si era giocata a marzo a Wembley e i tre leoni avevano vinto 3-0; tutto lascia presagire che il risultato di stasera possa essere simile ma intanto per noi è sicuramente interessante valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due CT.

Ecco allora che ci avviciniamo alla partita di Riga andando a scoprire in maniera dettagliata i due undici, faremo delle ipotesi per poi andare a scoprire se poi effettivamente la nostra analisi sarà confermata dal campo, senza indugiare oltre prendiamoci del tempo per parlare delle probabili formazioni Lettonia Inghilterra.

PRONOSTICO E QUOTE LETTONIA INGHILTERRA

Possiamo brevissimamente leggere le quote Snai a margine delle probabili formazioni Lettonia Inghilterra, comprensibilmente il pronostico è chiuso e si capisce molto bene dal fatto che il segno 1 per la vittoria dei baltici valga ben 30,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, sarebbe un bel colpo anche il pareggio (segno X) con 13,00 volte la posta in palio mentre il segno 2 per il successo dei tre leoni porta in dote una vincita che ammonta ad appena 1,04 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA INGHILTERRA

LO SCHIERAMENTO DI NICOLATO

Come sappiamo il CT della nazionale baltica è il nostro Paolo Nicolato, che gioca con un 5-3-2 avendo in mano una rosa ben diversa rispetto alle giovanili azzurre: possiamo pensare a una difesa con Balodis, Cernomordijs e Veips a fare i centrali davanti al portiere Zviedris, con due laterali che potrebbero essere Tonisevs sulla destra e Ciganiks a sinistra, ovviamente poi l’assetto al di là del modulo dipenderà da quanta spinta i terzini riusciranno a garantire, dando una mano ai due di mezzo che dovrebbero essere ancora Zelenkovs e Varslavans.

Il primo di questi due ha segnato nel pareggio casalingo, che possiamo definire deludente, contro Andorra sabato scorso; ad ogni buon conto il 5-3-2 di Nicolato appare più che altro un 5-2-1-2 perché si alza la posizione del terzo centrocampista, qui dovrebbero essere in ballottaggio Saveljevs, che rimane favorito anche questa sera, e Ikaunieks. Ad ogni modo sarà un supporto ai due calciatori che giocheranno come attaccanti: Gutkovskis, lui pure a rete sabato, dovrebbe avere la maglia da titolare mentre tra Pulis e Sits sarà testa a testa sino all’ultimo, e Nicolato potrebbe decidere di sparigliare le carte.

TUCHEL FAR TURNOVER?

C’è la domanda sul possibile turnover da parte di Thomas Tuchel nelle probabili formazioni Lettonia Inghilterra, ma forse il fatto di poter chiudere i conti stasera lascia intendere che tanti titolari saranno comunque in campo; in più i cambi sono arrivati anche nell’amichevole vinta contro il Galles, dunque ad esempio Kane si riprenderà la maglia da titolare come prima punta nel 4-2-3-1, dietro di lui si candidano sia Eze che Rashford e allora a rimanere fuori possono essere Morgan Rogers e Gordon, mentre sulla corsia destra Saka va verso l’inevitabile conferma.

In mezzo al campo ci sarà quasi sicuramente Declan Rice, interessante scoprire il nome del suo partner perché il veterano Jordan Henderson, tornato tra i convocati, può sperare ma oltre a quella di Elliot Anderson deve vincere la concorrenza di Loftus-Cheek, poi per quanto riguarda la zona arretrata a giocarsi un posto da titolare è Quansah, che non parte favorito rispetto a Stones e Guéhi ma potrebbe comunque avere una bella occasione, così anche O’Reilly a sinistra con Konsa a destra, in porta invece nessun turnover e giocherà regolarmente Pickford.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

LETTONIA (5-3-2): Zviedris; Tonisevs, Balodis, Cernomordijs, Veips, Ciganiks; Zelenkovs, Varslavans, Saveljev; Gutkovskis, Pulis. Allenatore: Paolo Nicolato

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guéhi, Quansah, O’Reilly; Loftus-Cheek, D. Rice; Saka, Eze, Rashford; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel